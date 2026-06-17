Alemania registra en 2025 el mayor número de incidentes antisemitas de su historia

“El número de incidentes se ha mantenido elevado de forma constante desde el 7 de octubre de 2023 y sigue afectando a la vida de los judíos”, señala el informe, añadiendo que el “antisemitismo relacionado con Israel” representó el 68% de todos los incidentes.

Según la Asociación Federal de Departamentos de Investigación e Información sobre el Antisemitismo (RIAS), con sede en Berlín, el número de incidentes antisemitas documentados en Alemania en 2025 aumentó ligeramente con respecto al año anterior, alcanzando la cifra récord de 8.725, según informó el miércoles en su informe anual la Asociación Federal de Departamentos de Investigación e Información sobre el Antisemitismo (RIAS).

El recuento de 2025, que supone un aumento de 98 incidentes con respecto a 2024, incluyó 178 agresiones y 257 casos relacionados con amenazas.

En 2022, la cifra total de incidentes ascendió a 2.480.

Entre los incidentes documentados en el informe de 2025 figura un caso en Kehl, una ciudad fronteriza occidental cerca de Estrasburgo, donde cuatro miembros de la comunidad judía fueron insultados y escupidos a la salida de una sala de oración judía.

En el estado central de Hesse, un rabino fue empujado en un supermercado delante de sus hijos y le robaron el teléfono móvil. Según RIAS, los agresores hicieron referencia a Israel durante el ataque.

El informe documentó cuatro casos de “violencia extrema”, incluido un ataque terrorista en el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa en Berlín.

Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, señaló que esa cifra equivale a unos 24 incidentes diarios.

“Estos no son casos aislados desde el punto de vista estadístico; es la cruda realidad en Alemania.

El informe anual de RIAS de 2025 muestra claramente que estamos presenciando cómo el antisemitismo se consolida a niveles récord en lugar de disminuir”, dijo en un comunicado.