‘Reanudaré los bombardeos si Irán se comporta mal’, advierte Trump tras las críticas al acuerdo

Al mismo tiempo, ha respaldado una declaración conjunta de los líderes del G7 que acoge con satisfacción el acuerdo, pero afirma que es necesario un acuerdo posterior para frenar el programa de misiles balísticos de Irán, una cuestión que no se aborda directamente en el memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos firmarán el viernes.

Donald Trump ha respondido a las críticas sobre su acuerdo de alto el fuego con Irán, advirtiendo en la cumbre del G7 que estaba preparado para volver a lanzar bombas e insistiendo en que el acuerdo no obligaba a Estados Unidos a pagar ni siquiera 10 centavos a Irán.

El comunicado del G7 afirma que las futuras negociaciones con Irán se beneficiarían de la participación de un grupo más amplio de actores regionales e internacionales, incluido el organismo de armas nucleares de la ONU, el OIEA.

Trump está siendo criticado, incluso por algunos de sus partidarios nacionales, por haber librado una guerra contra Irán que ha terminado en un acuerdo negociado que apenas ha cumplido ninguno de sus objetivos originales.

En una reunión paralela celebrada el miércoles en Évian-les-Bains, en el marco de la cumbre del G7 organizada por Francia, prometió que si Irán se portaba mal, “volvería a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

Rechazó airadamente las insinuaciones de que Estados Unidos contribuiría a un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares (224.000 millones de libras esterlinas) para Irán, pero no negó su existencia, limitándose a decir que los pagos de los estados del Golfo probablemente estarían condicionados al buen comportamiento de Irán.

“Cualquiera que quiera puede invertir. ¿Qué esperan que diga? ¿Que nadie puede invertir? Pero nosotros no invertimos; no aportamos ni diez centavos”, afirmó.

«Si ellos [otros] quieren, pueden hacer esta inversión. ¿Qué puedo decir? ¿Que nadie puede invertir jamás en este país?». Añadió: «No creo que los países del Golfo lo hagan por un tiempo, hasta que vean el comportamiento de Irán; es una cuestión de comportamiento».

Tras elogiar el acuerdo que había alcanzado y afirmar que ningún presidente estadounidense anterior había sido tan duro con Irán como él, dijo: “No hay nada tan inteligente como el mercado, y al mercado le encanta”.

Trump dijo: “La alternativa sería una depresión mundial”, argumentando que si no hubiera llegado a un acuerdo, “el estrecho [de Ormuz] nunca se habría abierto. No les gusta que barcos multimillonarios naveguen por el estrecho mientras sus misiles sobrevuelan la zona y hay minas por todas partes”.

Afirmó que el precio del petróleo por barril había caído a 72 dólares —el crudo Brent bajó de los 80 dólares el martes— y que pronto caería por debajo del nivel que tenía antes de la guerra.

La propuesta del G7 de celebrar nuevas conversaciones con líderes europeos sobre los misiles balísticos iraníes y su apoyo a fuerzas interpuestas seguramente será rechazada por Irán. Teherán ha estado negociando exclusivamente con Estados Unidos y considera a Europa prácticamente irrelevante.

Es probable que Irán también rechace el plan de Francia y Gran Bretaña de crear un grupo de trabajo para escoltar a los barcos a través del estrecho de Ormuz, una propuesta respaldada en la declaración de los líderes del G7.

Respecto a Ucrania , los líderes del G7 elogiaron el impulso en el campo de batalla y pidieron que se intensificara la presión sobre Rusia mediante sanciones y entregas adicionales de armas a Kiev.

La reunión del G7 en Évian-les-Bains, presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, reúne a las economías más poderosas del mundo: Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón.

La declaración conjunta del G7 emitida el miércoles por la mañana sugiere que Trump, de forma inusual, ha estado dispuesto a ceder en cierta medida para atender las preocupaciones de otros líderes sobre cuestiones en las que ha actuado unilateralmente, en particular en los casos de Irán y Ucrania.

Los líderes declararon: “Consideramos que este es el momento oportuno para adoptar medidas adicionales, ya que el presidente Trump ha logrado un acuerdo que apoyamos para la reapertura del estrecho de Ormuz”.

El acuerdo reabre el estrecho y reitera la oposición de Irán a poseer armas nucleares, pero pospone las conversaciones sobre cómo diluir o destruir sus reservas de uranio altamente enriquecido. Trump ha declarado estar abierto a que dichas reservas se diluyan dentro de Irán bajo la supervisión del OIEA.

El memorándum acuerda levantar de inmediato las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo de Irán y una serie de industrias relacionadas, y crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Los líderes del G7 afirmaron que el acuerdo, que se firmará el viernes en Suiza, ofrece “una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas. Apoyamos su implementación y estamos dispuestos a contribuir a ella”.

Reafirmando el derecho de paso en tránsito sin restricciones ni peajes como pilar fundamental del comercio internacional, los líderes declararon: «La iniciativa multinacional, independiente y defensiva liderada por Francia y el Reino Unido puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz».

Los líderes del G7 declararon que “apoyan firmemente un acuerdo diplomático sólido e integral que dé seguimiento al memorando de entendimiento alcanzado por el presidente Trump y que pueda traer paz y seguridad para todos en la región”, dando a entender que el memorando de entendimiento se consideraba demasiado limitado.

Europa ha quedado excluida de las conversaciones que Estados Unidos ha mantenido con Irán desde que Trump asumió la presidencia, y algunos afirman que el reducido y sobrecargado equipo negociador estadounidense carecía de la experiencia necesaria para estar a la altura de la parte iraní.

La declaración del G7 también exige una mayor presión económica sobre Rusia , siendo la primera vez que Trump suscribe una declaración conjunta del G7 sobre el tema; una decisión que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclamó como un punto de inflexión que revela un nuevo realismo por parte de Trump respecto a Ucrania.

Para impulsar el desarrollo en Ucrania, el G7 acordó “aumentar el suministro de capacidades de defensa aérea, sistemas e interceptores adicionales, y capacidades de largo alcance. También estamos dispuestos a considerar la posibilidad de extender a Ucrania el beneficio de las licencias para permitir un aumento en su producción militar”.

El comunicado, que promete ayudar a Ucrania a superar el próximo invierno, se compromete a aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa mediante el fortalecimiento de las sanciones, incluidas las impuestas a los sectores del petróleo y el gas.