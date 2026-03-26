Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán

WASHINGTON- El Pentágono de Estados Unidos está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un «golpe final» en la guerra de Irán que además de una campaña de bombardeos masivos podrían incluir la participación de fuerzas terrestres. El Departamento de Guerra baraja cuatro operaciones militares diferentes entre las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede elegir, según publica este jueves el medio digital Axios después de consultar a dos funcionarios y dos fuentes que conocen los planes.

Las opciones serían invadir o bloquear la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán; la invasión de Larak, una isla que ayuda a Irán a controlar el estrecho de Ormuz; la toma de la isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, también estratégicas por su localización cerca de la entrada occidental del estrecho y, por último, bloquear o incautar directamente los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental de Ormuz. Las operaciones militares se preparan a pocas horas de que termine el plazo de cinco días que este lunes dio Trump a Irán para suspender los ataques de Estados Unidos contra sus centrales eléctricas e infraestructuras energéticas. Antes de eso, había amenazado con destruir esas instalaciones si Irán no reabría completamente el estrecho de Ormuz. La posibilidad de escalada militar se produce en paralelo a las conversaciones que intentan poner fin a la guerra.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos, tal y como había adelantado The New York Times, para poner fin al conflicto que “está siendo deliberada” por Teherán. Según Dar, los mensajes entre ambas potencias se están transmitiendo a través de la diplomacia paquistaní y países “hermanos” como Turquía y Egipto, entre otros, también están apoyando la iniciativa, según un mensaje en su cuenta de X. Trump lanzó este jueves un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, amenazando con que si no lo hace “no habrá vuelta atrás”. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!”, dijo en su red social Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles. Teherán, por su parte, aseguró este miércoles que considera “excesiva” la propuesta de 15 puntos de paz planteada por Trump y presentó su propio plan, que incluye condiciones como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz. Trump aún no habría tomado una decisión sobre si intensificar las operaciones militares, pero según medios estadounidenses, no lo descarta en caso de que las negociaciones no avancen.

Publicidad