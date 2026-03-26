Encuesta revela opinión de estadounidenses sobre guerra en Irán

“Vamos, Trump. Preocúpate por nosotros”, dijo Beson, de 68 años y residente de Woodland Park, Colorado. “Estamos en una guerra de mil millones de dólares al día. Le diría: ‘Hombre, te olvidaste de las otras cosas, y tienes que ocuparte de eso primero’”.

Cada vez cuesta más llenar el tanque de gasolina de los hot rods con los que Donnie Beson ha pasado toda una vida entreteniéndose. No pone en duda su apoyo al presidente Donald Trump , pero siente como si la guerra en Irán hu biera distraído al presidente republicano de los temas que lo llevaron a ser elegido.

Trump aún cuenta con un apoyo profundo entre los republicanos, pero una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indica que el presidente corre el riesgo de frustrar a sus votantes en un año de elecciones intermedias si Estados Unidos se involucra en el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que prometió evitar.

La encuesta encontró que si bien el 63% de los republicanos respalda los ataques aéreos contra objetivos militares iraníes, apenas el 20% apoya desplegar tropas terrestres estadounidenses.

El aumento de los precios de la gasolina también podría representar un problema para Trump. El costo del petróleo y la gasolina se ha disparado desde que comenzó la guerra con Irán hace casi cuatro semanas, lo que añade más presión financiera cuando muchos estadounidenses ya están preocupados por poder costear lo esencial.

Cerca de 6 de cada 10 republicanos dicen estar al menos “algo” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, de acuerdo con la encuesta, aunque están menos inquietos que el resto del país.

CONFIANZA EN TRUMP SIGUE ALTA

Aproximadamente tres cuartas partes de los republicanos aprueban la manera en que Trump ha manejado la presidencia, y un 70% similar aprueba cómo está gestionando Irán.

Esas calificaciones están en línea con el respaldo de los republicanos a la política exterior de Trump en general y a su enfoque hacia Cuba, donde recientemente ha intensificado la presión para cambiar el liderazgo de la isla.

Muchos republicanos siguen teniendo “mucha” o “bastante” confianza en que el presidente tome las decisiones correctas en asuntos exteriores. Cerca de la mitad deposita un alto nivel de confianza en él en lo que respecta al uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos. Aproximadamente el mismo porcentaje de republicanos tiene un alto nivel de confianza en su manejo de las relaciones con adversarios y aliados.

Sharon Fuller, de 68 años, es una firme partidaria del presidente y aprueba cómo ha desempeñado el cargo, así como la guerra en Irán.

Fuller, una analista hospitalaria jubilada de Ocklawaha, Florida, expresó algunas reservas sobre la guerra, pero calificó a Trump como un “enorme patriota” y comentó que le ha impresionado el desempeño del mercado bursátil desde que volvió a ser presidente.

“En realidad no estoy de acuerdo con la guerra, pero por otro lado, creo que es una necesidad en este momento”, afirmó.

Los republicanos destacan frente al conjunto de los estadounidenses por su apoyo a la guerra. Una encuesta reciente de la Universidad Quinnipiac encontró que cerca de 8 de cada 10 votantes registrados que son republicanos creen que la guerra con Irán hará al mundo “más seguro”, en comparación con aproximadamente un tercio de los votantes en general.