Trump declara la victoria sobre la amenaza nuclear de Irán

“Lo que teníamos que hacer era deshacernos del cáncer”, dijo Trump el miércoles ante el Comité Nacional Republicano del Congreso. “Teníamos que extirpar el cáncer. El cáncer era Irán con un arma nuclear. Lo hemos extirpado. Ahora vamos a acabar con él”.

Donald Trump ha declarado la victoria sobre la amenaza nuclear de Irán tras alardear de que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían extirpado el “cáncer”, para luego afirmar que la República Islámica tiene “miedo” de llegar a un acuerdo.

Las declaraciones optimistas de Trump se producen pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que Irán no tenía capacidad para enriquecer uranio y prometiera reducir a “polvo” el programa nuclear de Teherán.

El presidente afirmó que Estados Unidos no tenía “otra opción” que atacar a Irán, que sus fuerzas están “diezmando al otro bando”, pero aseguró que Teherán quiere negociar, a pesar de que los líderes de su régimen rechazaron públicamente los planes de alto el fuego propuestos.

“Estamos ganando a lo grande. Nadie ha visto jamás nada parecido a lo que estamos haciendo en Oriente Medio con Irán”, afirmó.

“Por cierto, están negociando y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque temen que los maten sus propios compatriotas. También temen que los matemos nosotros”.

Según el Wall Street Journal , Trump les había dicho a sus asesores que quería que el conflicto terminara en las próximas semanas . La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el ejército estadounidense iba adelantado al cronograma previsto. El Pentágono había establecido un plazo inicial de cuatro a seis semanas.

Leavitt también advirtió que Irán sería “golpeado con más fuerza que nunca” si sus líderes no reconocían su derrota militar.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer ese error”, advirtió.

“Su último error de cálculo les costó su alto mando, su armada, su fuerza aérea y su sistema de defensa aérea”.

Teherán ha jurado que no tiene intención de negociar con Estados Unidos ni con Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró a los medios estatales que “no hay negociaciones en curso”, según informó NBC News.

“Hasta el momento no se han producido negociaciones con el enemigo, y no tenemos previsto entablar ninguna”, declaró Araghchi.

Araghchi afirmó que Washington había “enviado varios mensajes a través de países amigos”.

“El hecho de que se envíen mensajes y que respondamos con advertencias o expresemos nuestras posturas no constituye una negociación ni un diálogo; es un intercambio de mensajes”, añadió.

Se están realizando esfuerzos para que el viernes se celebren conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, pero Teherán se muestra escéptico.

Según una fuente cercana a las conversaciones citada por Axios, funcionarios de la República Islámica han dicho a los países que intentan mediar en las conversaciones de paz que “no queremos que nos engañen de nuevo”, tras afirmar que Trump los había engañado dos veces .

Israel lanzó ataques contra Irán el pasado mes de junio, pocos días antes de las conversaciones nucleares previstas.

Estados Unidos e Israel lanzaron la actual operación contra el régimen tiránico pocos días después de que los negociadores estadounidenses e iraníes acordaran continuar las conversaciones.

Según el Journal, Teherán teme que cualquier negociación de alto el fuego con Estados Unidos pueda ser una trampa para asesinar a uno de los últimos líderes supervivientes del régimen .

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses continúan desplegándose en Oriente Medio, a pesar de las conversaciones sobre negociaciones.

Al menos 1.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada serán desplegados en los próximos días, según informaron a la Associated Press tres fuentes con conocimiento de los planes.

Además, se están desplegando en la región alrededor de 5.000 infantes de marina más, así como miles de marineros.

Mohsen Rezaie, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que Teherán está “esperando” la llegada de tropas estadounidenses en medio de los informes sobre el despliegue masivo.

“Si no han obtenido ningún resultado de su fuerza aérea, que es su punto fuerte, ¿qué esperan de la acción terrestre?”, escribió en X.

“¿Quieren los soldados estadounidenses morir por Israel? Estamos a la espera”.