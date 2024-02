Aprueban en Senado de EU apoyo para Ucrania, pero representantes podrían frenarlo

Aunque corre el riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes 60 mil millones de dólares en financiación para Ucrania.

El proyecto de ayuda a la seguridad por 95 mil 830 millones de dólares incluye 61 mil millones de dólares para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, 14 mil millones de dólares para Israel por la guerra contra Hamas y 4 mil 830 millones de dólares para apoyar a los socios del Indo-Pacífico, incluido Taiwán, y disuadir la agresión de China.

Los legisladores aprobaron la medida en una votación de 70-29, lo que superó el umbral de 60 votos de la cámara para su aprobación, y enviaron la legislación a la Cámara de Representantes. Veintidós republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas para apoyar el proyecto de ley.

“Hacía años, quizá décadas, que el Senado no aprobaba un proyecto de ley que afecta tanto no sólo a nuestra seguridad nacional, no solo a la seguridad de nuestros aliados, sino también a la seguridad de la democracia occidental”, dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado.

La votación en el Senado se inició antes del amanecer, después de que ocho republicanos de línea dura contrarios a la ayuda a Ucrania estuvieron en la noche dando discursos durante más de seis horas.

El presidente demócrata Joe Biden lleva meses instando al Congreso a que apure la nueva ayuda a Ucrania y a los socios de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, incluido Taiwán.

Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, también solicitó fondos para el aliado de Estados Unidos, junto con ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza.

Funcionarios ucranianos también han advertido de la escasez de armas en un momento en que Rusia presiona con nuevos ataques.

SIN EL TEMA MIGRATORIO

El proyecto de ley no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, algo que había sido solicitado por sectores republicanos.