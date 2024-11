Aranceles de Trump en su 1er mandato tuvieron poco impacto económico, pero ahora podría ser distinto

“ Va a haber muchos más aranceles, quiero decir, está bastante claro ”, dijo Michael Stumo, director general de Coalition for a Prosperous America, un grupo que ha apoyado los impuestos a la importación para ayudar a la manufactura nacional.

Los grupos empresariales no tardaron en advertir sobre un posible aumento de la inflación. Los demócratas de la Cámara de Representantes elaboraron un proyecto de ley para quitar la capacidad de un presidente de aplicar unilateralmente aranceles tan drásticos, advirtiendo que probablemente llevarían a precios más altos en autos, zapatos, viviendas y alimentos.

Esos aranceles podrían esencialmente destruir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que el equipo de Trump negoció durante su primer mandato. Pero Trump publicó el miércoles en redes sociales que había hablado con la presidenta de México Claudia Sheinbaum y ella había accedido a frenar la migración no autorizada a través de la frontera hacia Estados Unidos.

Sheinbaum dijo inicialmente el miércoles que su gobierno ya está elaborando una lista de posibles aranceles de represalia “si es necesario”. De manera similar, el gobierno canadiense también ha empezado a analizar la posibilidad de imponer aranceles de represalia en caso que Trump tome medidas.

Los representantes demócratas presentaron el martes un proyecto de ley que requeriría la aprobación del Congreso para que un presidente imponga aranceles debido a reclamos de una emergencia nacional, una acción en gran parte simbólica dado el próximo control de los republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Esta iniciativa le permitiría al Congreso limitar esta amplia autoridad de emergencia y establecer la supervisión necesaria del Congreso antes de que cualquier presidente, demócrata o republicano, pueda aumentar indiscriminadamente los costos para el pueblo estadounidense a través de aranceles”, dijo la representante Suzan DelBene.

Pero para Trump, los aranceles ahora son una herramienta probada que parece menos controversial políticamente hablando, incluso si el mandato que recibió en las elecciones de noviembre implicaba en gran medida contener la inflación.

Los aranceles que impuso sobre los productos de China en su primer mandato fueron continuados por el presidente Joe Biden, un demócrata que incluso expandió los aranceles y restricciones sobre la segunda economía más grande del mundo. Los funcionarios del gobierno de Biden consideraron eliminar los aranceles de Trump para reducir las presiones inflacionarias, solo para descubrir que probablemente no ayudarían significativamente.

Los aranceles eran “tan nuevos y únicos que asustaron a todos en 2017”, dijo Stumo, pero ahora Estados Unidos y otros países los consideran como una herramienta política.

Los aranceles del primer mandato de Trump tuvieron un impacto modesto en la economía

Trump impuso aranceles a los paneles solares y las lavadoras a principios de 2018, movimientos que podrían haber elevado los precios en esos sectores, aunque también se superpusieron con planes para abrir plantas de lavadoras en Tennessee y Carolina del Sur.

Su gobierno también impuso aranceles al acero y al aluminio, incluso contra aliados. Luego aumentó los aranceles sobre China, lo que llevó a un conflicto comercial y a un acuerdo limitado en 2020 que no produjo las compras chinas prometidas de bienes estadounidenses.

Aún así, la disputa cambió las relaciones con China, ya que más empresas estadounidenses buscaron proveedores alternativos en otros países. La investigación económica también encontró que Estados Unidos pudo haber sacrificado algo de su “poder blando” a medida que la población china comenzó a ver menos películas estadounidenses.

La Reserva Federal mantuvo la inflación aproximadamente conforme a su objetivo, pero el gasto en construcción de fábricas nunca se disparó de tal manera que sugiriera una ganancia duradera en empleos manufactureros. Otras investigaciones económicas revelaron que la guerra arancelaria con China no hizo nada económicamente por las comunidades afectadas por la deslocalización, pero sí ayudó políticamente a Trump y a los republicanos en esas comunidades.

Cuando Trump se convirtió en presidente en 2017, el gobierno federal recaudó 34,600 millones de dólares en aduanas, derechos e impuestos. Esa suma se duplicó con creces bajo el mando de Trump hasta alcanzar los 70,800 millones de dólares en 2019, según registros de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Aunque esa suma podría parecer significativa, era relativamente pequeña en comparación con la economía general. El producto interno bruto de Estados Unidos es ahora de 29.3 billones de dólares, según la Oficina de Análisis Económico. Los aranceles totales recaudados en Estados Unidos equivaldrían a menos del 0.3% del PIB.

TRUMP QUIERE ARANCELES MUCHO MÁS AMPLIOS EN EL FUTURO

Los nuevos aranceles que propone Trump ahora son mucho mayores y podrían tener impactos mucho más significativos.

Si México, Canadá y China enfrentaran los aranceles adicionales propuestos por Trump sobre todos los bienes importados a Estados Unidos, lo que podría equivaler a aproximadamente 266,000 millones en recaudaciones fiscales, un número que no asume ninguna interrupción en el comercio o represalias de otros países. El costo de esos impuestos probablemente sería asumido por las familias estadounidenses, importadores y compañías nacionales y extranjeras en forma de precios más altos o menores ganancias.

Exfuncionarios del gobierno de Biden expresaron preocupación ante la posibilidad de que las empresas pudieran aprovechar los aranceles de Trump, en caso de que se impongan, como una justificación para aumentar sus precios, al igual que muchas empresas aumentaron los costos de alimentos y energía y dieron a varias empresas importantes el espacio para aumentar los precios después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

“Me preocupa mucho el total de aranceles indiscriminados más allá de China, estos les brindan a las empresas una pantalla para aumentar los precios”, dijo Jen Harris, exfuncionaria de la Casa Blanca en el gobierno del presidente Joe Biden y actual directora de la Economy and Society Initiative en la Fundación William and Flora Hewlett.

Pero lo que Trump realmente no explicó es qué podría hacer que se retractara de su promesa arancelaria y declarar una victoria. Lo que está creando en cambio con sus amenazas es una sensación de incertidumbre mientras las empresas y países esperan los detalles para averiguar lo que todo esto podría significar.

“Conocemos las principales prioridades de política económica del próximo gobierno de Trump, pero no sabemos cómo o cuándo se abordarán”, explicó Greg Daco, principal economista sobre Estados Unidos en EY-Parthenon.

Por Josh Boak, The Associated Press.