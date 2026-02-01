Ataque de dron ruso mata a 15 en Dnipro; aplazan próxima ronda de conversaciones con Rusia

KIEV.-Horas después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciara que la próxima ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones de Rusia y Ucrania tendrá lugar la próxima semana, un ataque ruso con drones impactó el domingo un autobús que transportaba mineros y mató a 15 personas

El ataque fue perpetrado contra un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región de Dnipropetrovsk

El ataque, registrado en la ciudad ucraniana de Dnipro, hirió a otras siete personas y provocó un incendio que posteriormente fue extinguido, según los servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Putin acordó detener los ataques a plantas energéticas de Ucrania

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, indicó que era propietaria del autobús y acusó a Rusia de perpetrado “un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk”, cuya capital es Dnipro.

Cabe recordar a que debido a que la región sufre temperaturas bajo cero que han generado dificultades generalizadas a la población ucraniana, hace dos días el presidente estadounidense Donald Trump informó que el Kremlin había acordado detener temporalmente sus ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades.

Fue el pasado jueves que Trump afirmó que Vladimir Putin había acordado detener los ataques a la infraestructura energética de Ucrania durante una semana después de emitir un llamamiento personal al líder ruso debido al clima extremo en Ucrania.

Tras la noticia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que estaba esperando a ver si Rusia respetaría la pausa propuesta en los ataques a las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania, mientras Kiev sufre un período de intenso frío invernal.

Despues del ataque el ministro de Energía ucraniano Denys Shmyhal calificó la agresión del domingo en Dnipro como “un ataque cínico y selectivo contra los trabajadores del sector energético” y detalló que ocurrió cerca de la mina Ternivska, al este de la ciudad.

Horas antes, los servicios de emergencia de Ucrania informaron que drones de ataque rusos hirieron a seis personas en un hospital de maternidad en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, el domingo por la mañana.

Por otro lado, aunque se esperaba que enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieran el domingo en Abu Dabi para continuar las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión de plena escala de Moscú a su vecino, Zelenskyy anunció que se llevarán a cabo la próxima semana.

“Acabamos de recibir un informe de nuestro equipo negociador”, dijo Zelenskyy en una publicación de Telegram. “Las fechas para las próximas reuniones trilaterales se han fijado: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para conversaciones sustanciales, y estamos interesados en un resultado que nos acerque a un final real y digno de la guerra”.