Trump afirma que Putin acordó detener los ataques a plantas energéticas de Ucrania

Internacional
/ 30 enero 2026
    Trump afirma que Putin acordó detener los ataques a plantas energéticas de Ucrania
    El alto al fuego a corto plazo, que no ha sido confirmado por Rusia , fue anunciado por primera vez durante una reunión del gabinete de los principales asesores de Trump. AP

Trump afirma que hizo un llamamiento al líder ruso, pero ni Moscú ni Kiev han confirmado ningún alto el fuego

Donald Trump afirmó que Vladimir Putin acordó detener los ataques a la infraestructura energética de Ucrania durante una semana después de haber hecho un llamamiento personal al líder ruso debido al frío extremo en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , no confirmó de inmediato que el alto el fuego estuviera vigente, pero dijo que Trump había hecho una “declaración importante... sobre la posibilidad de brindar seguridad a Kiev y otras ciudades ucranianas durante este período invernal extremo”.

El alto al fuego a corto plazo, que no ha sido confirmado por Rusia , fue anunciado por primera vez durante una reunión del gabinete de los principales asesores de Trump en la Casa Blanca el jueves.

“Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y accedió”, dijo Trump durante la reunión. “Debo decirles que fue muy agradable”.

La solicitud se realizó durante una llamada telefónica entre ambos líderes, de la que no se había informado previamente. Trump no especificó la fecha de inicio ni de finalización del alto el fuego.

Tanto Rusia como Ucrania parecieron sorprendidas por el anuncio público del acuerdo por parte de Trump.

Zelensky escribió posteriormente que ambas partes habían negociado un alto el fuego en las centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas vitales y que esperaba que los acuerdos se implementaran.

“La situación se está desarrollando durante la noche y la realidad en nuestras instalaciones energéticas y en nuestras ciudades lo reflejará en los próximos días”, dijo.

Canales de redes sociales rusos y ucranianos cercanos al ejército habían especulado sobre un breve alto el fuego antes del anuncio de Trump, pero los informes no habían sido confirmados. El jueves por la mañana, el Kremlin se negó a comentar si se había negociado un alto el fuego energético.

Trump también afirmó haber informado a las autoridades ucranianas sobre el alto el fuego. “Ucrania... casi no lo creyó, pero se alegraron mucho”, dijo Trump.

Dos recientes ataques con misiles y drones rusos dejaron a más de un millón de personas en Kiev sin electricidad y a más de 6.000 edificios sin calefacción, según Reuters. El país está sufriendo un invierno extremadamente frío y se espera que las temperaturas bajen a -20 °C (-4 °F) en las próximas semanas.

Horas antes, Yuri Ushakov, un asesor del Kremlin, había rechazado las afirmaciones del enviado de Trump, Steve Witkoff, y del secretario de Estado, Marco Rubio, de que la única cuestión que quedaba por resolver entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra era el control del territorio ucraniano en la región del Donbass.

“La cuestión territorial es la más importante, pero muchos otros asuntos siguen en la agenda”, declaró Ushakov.

Al preguntársele sobre las garantías de seguridad que Occidente había prometido a Ucrania en caso de un acuerdo, Ushakov respondió: “Nadie se puso de acuerdo en esto”.

Se espera que Ucrania y Rusia continúen las conversaciones en Abu Dabi este fin de semana, centrándose específicamente en los contactos militares y los esfuerzos para supervisar un posible alto el fuego.

Las conversaciones trilaterales de la semana pasada, con la participación de funcionarios estadounidenses, fueron la primera ocasión en que las tres partes se sentaron a negociar desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022.

Ushakov se mostró cauteloso al ser preguntado sobre si las conversaciones se encontraban en una fase avanzada.

“Celebramos la primera ronda de negociaciones en el marco de los grupos de trabajo de seguridad. En eso estamos”, afirmó.

El jueves por la noche, Zelensky afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Rusia se preparaba para un nuevo ataque contra Ucrania.

“Nuestra inteligencia ha proporcionado información sobre este asunto y es necesario que Estados Unidos, Europa y todos nuestros socios comprendan cómo esto desacredita las conversaciones diplomáticas”, escribió.

Anteriormente, había advertido que Rusia “utilizaría el proceso de negociación con el cínico y duro objetivo de retrasar nuevas medidas de presión sobre Rusia [para hacer la paz] que podrían funcionar”.

A principios de esta semana, un ataque con un dron ruso contra un tren de pasajeros ucraniano causó la muerte de cinco personas a bordo, según la fiscalía ucraniana.

Un dron impactó un vagón del tren, que transportaba 155 pasajeros, y dos drones más detonaron junto a él. Zelensky calificó el ataque de acto terrorista.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania
A20

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

