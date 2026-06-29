Ataque israelí mata a 3 personas en Gaza, incluyendo un niño y su abuelo

Las autoridades sanitarias del enclave costero indicaron que el ataque con dron impactó un vecindario en Deir al-Balah, una de las localidades menos dañadas del centro de Gaza.

Las fuerzas israelíes atacaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el centro de la Franja de Gaza este lunes, matando al menos a tres palestinos, entre ellos un niño de 8 años y su abuelo, indicaron funcionarios médicos.

El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa informó que las víctimas mortales fueron Hassan al-Hanagra y su nieto de 8 años, Malik Abu Shawish, junto con otro hombre. Abu Shawish, cuyos padres están divorciados, visitaba la tienda de campaña de su madre en el momento del ataque, y su madre es una de las siete personas que resultaron heridas en el incidente, señalaron funcionarios del hospital.

El ejército de Israel aseveró que el ataque tenía como objetivo a un miliciano, pero no lo identificó ni reveló si murió.

Un ataque en el sur de Gaza el domingo mató a Zaher Abu Salem, de acuerdo con el ejército israelí, describiéndolo como miembro de la Yihad Islámica que participó en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Un total de cuatro personas murieron el domingo en una oleada de ataques en torno a Gaza, incluida una niña de 13 años, Eileen al-Farra, que fue alcanzada por metralla de bombardeos de tanques israelíes y fue enterrada el lunes.

Aunque los combates más intensos han disminuido desde que entró en vigor un alto el fuego en octubre, las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques casi diarios, matando a mil 45 palestinos, incluidas más de 360 mujeres y niños, según funcionarios de salud en Gaza. Israel asegura que está atacando a milicianos, a menudo afirmando que estaban planeando ataques contra las tropas israelíes que controlan más del 60% de la Franja de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ataques de milicianos desde el alto el fuego.

El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

La ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 73 mil 58 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ataque del 7 de octubre encabezado por Hamás contra Israel mató a unas 1.200 personas y dejó 251 rehenes.

MILITARES INSREALÍES MATAN A JOVEN PALESTINO

Las fuerzas israelíes realizaron redadas en lugares de toda la Cisjordania ocupada, incluido cerca de Ramala, donde, de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud palestino, un adolescente de 15 años de Jerusalén murió por un disparo en la cabeza.

Los equipos de emergencia trasladaron a Amir Jaber al hospital desde la zona de al-Bireh después de intentar reanimarlo en el lugar, indicó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. También informó de dos heridos por fuego israelí en una redada cerca de Hebrón, la ciudad más poblada de Cisjordania.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre los incidentes.

La redada cerca de Ramala —la capital administrativa de los palestinos en Cisjordania— estuvo entre media docena en todo el territorio reportadas por WAFA, la agencia de noticias palestina, el lunes.

Al menos 59 palestinos han muerto a manos de colonos y soldados israelíes en Cisjordania este año, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios la semana pasada.