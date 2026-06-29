Ucrania condena ‘ataques horribles’ que dejaron 11 muertos y decenas de heridos

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    Ucrania condena ‘ataques horribles’ que dejaron 11 muertos y decenas de heridos
    Foto entregada por los Servicios de Emergencia de Ucrania el 29 de junio del 2026 que muestra a rescatistas en el lugar de un ataque ruso en la región de Dnipropetrovsk en Ucrania. AP

La guerra ha dejado 16 mil ucranianos muertos según la ONU; el desgaste entre Rusia y Ucrania se generaliza

Misiles y drones rusos mataron al menos a 11 civiles e hirieron a otros 40 en Ucrania el lunes, en lo que el presidente Volodymyr Zelenskyy describió como “ataques horribles”.

Desde que Rusia lanzó su invasión total de su vecino hace más de cuatro años, sus fuerzas han llevado a cabo bombardeos en un esfuerzo por destruir la infraestructura de Ucrania y minar la moral. Más de 16 mil civiles ucranianos han muerto, según la ONU.

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Zelenskyy afirmó en redes sociales que un misil ruso dirigido contra infraestructura impactó la ciudad central de Dnipro, matando a cinco personas e hiriendo a 29. También indicó que drones rusos alcanzaron un minibús de pasajeros en la ciudad sureña de Zaporiyia matando a tres e hiriendo a seis, entre ellos un niño.

La Policía Nacional informó que drones rusos también mataron a una mujer de 69 años y a un hombre de 77 en la región nororiental de Sumy. El alcalde de Járkiv, Ihor Terekhov, señaló que un ataque ruso diurno mató a una persona e hirió a otras cinco en la ciudad nororiental.

Las autoridades indicaron que se produjeron otros ataques mortales en al menos otras seis regiones de Ucrania. Por ahora no se dispuso de más detalles.

ATAQUES DEJAN SIN ELECTRICIDAD A UCRANIANOS

Algunos clientes en ocho regiones ucranianas se quedaron sin electricidad el lunes tras los ataques rusos, mientras el clima caluroso elevó el uso de energía cuando la gente encendió los aires acondicionados, informó el operador de la red Ukrenergo.

Zelenskyy renovó su llamado a Europa para que intensifique el desarrollo de defensas aéreas con el fin de bloquear los misiles balísticos de Rusia.

“La gente necesita mayor protección frente a ataques tan horribles”, declaró Zelenskyy. “Por encima de todo, necesitamos capacidades antibalísticas. Es esencial que Europa sea lo más activa posible en el desarrollo de su propia defensa antibalística: sus propios sistemas y misiles”.

LA GUERRA PERSISTE

Funcionarios occidentales afirman que en los últimos meses se ha producido un cambio marcado en la guerra, a medida que la expansión de los ataques ucranianos con drones ha provocado escasez de combustible en Rusia y en territorio ocupado por Rusia. Según analistas, los ataques han debilitado las líneas de suministro del ejército ruso hacia el frente en el este y el sur de Ucrania, ralentizando su avance.

La innovadora ingeniería de drones de Ucrania le ha dado una ventaja y la ha convertido en líder mundial en el uso militar de esta tecnología. Ahora está ayudando a otros países después de haber suplicado anteriormente apoyo militar extranjero.

El presidente ruso Vladímir Putin reconoció el domingo que los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra instalaciones petroleras de Rusia han causado escasez de combustible. La falta de combustible ha desatado enojo y frustración pública, mientras la gente espera durante horas en filas en las gasolineras.

Pero Putin descartó hacer concesiones para poner fin a la invasión e insistió en que Rusia finalmente prevalecerá en la guerra, pese a lo que calificó como contratiempos “temporales”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la postura de Rusia sobre Ucrania sigue sin cambios, e insistió en que las tropas rusas continúan su ofensiva en la línea del frente.

“Su esfuerzo nos da confianza en que se alcanzarán nuestros objetivos”, dijo Peskov a periodistas.

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EL DESGASTE SE GENERALIZA

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que la postura del Kremlin es un intento de empujar a Occidente y a Ucrania a ceder ante las exigencias de Rusia.

Pero añadió: “El desempeño de Rusia en el campo de batalla sigue deteriorándose en 2026 y está en duda la capacidad de Rusia para alcanzar sus objetivos por la vía militar”.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que las defensas aéreas derribaron 209 drones ucranianos desde la noche del domingo hasta primeras horas del lunes.

La fuerza aérea de Ucrania indicó que derribó 82 de los 108 drones que Rusia lanzó durante la noche.

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