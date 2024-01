Ataques hutíes en el mar Rojo paralizan varias industrias ¿Empeorarán?

La amenaza crece considerablemente cuanto más se prolonga la guerra en Gaza . U na disrupción del comercio en el mar Rojo que dure un año podría aumentar la inflación de los bienes hasta en un 2% , dice Petersen, y c ausaría un mayor dolor en un mundo que ya lucha con precios más altos de alimentos, alquileres y más. Eso también podría significar tasas de interés aún más altas, lo que ha debilitado las economías .

El desvío al canal de Panamá tampoco funcionó: La carga se vio obstaculizada allí por el desastre relacionado con la sequía. Ahora, quizá tenga que cruzar el Pacífico hasta Los Ángeles y llegar en camión o tren a Maryland. Broumand no tiene idea de cuándo llegarán los productos.

“Es molesto y es interesante. Creo que nuestros clientes y todos lo entienden. No es algo como: ‘¿Por qué no planeaste esto?’. ¿Quién iba a saberlo?”, refirió. “Llamamos a nuestros clientes y les decimos: ‘Oye, se va a retrasar. Y es por esto’. A nadie le gusta, pero no va a matar a nadie, es sólo otra frustración”.

Otras industrias lidian con problemas similares. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla tendrá que cerrar su fábrica cerca de Berlín del lunes al 11 de febrero debido a retrasos en los envíos. Volvo, la marca de automóviles sueca de propiedad china, detuvo su línea de ensamblaje en Gante, Bélgica, donde fabrica camionetas station wagon y SUV, durante tres días este mes mientras esperaba una pieza clave para las transmisiones.

La producción en una planta de Suzuki Motor Corp. en Hungría se detuvo durante una semana debido a un retraso en la llegada de motores y otras piezas desde Japón.