Ataques israelíes matan a nueve personas en Gaza, según sanitarios

DEIR AL-BALAH.-Al menos nueve palestinos murieron durante la noche, luego de que fueran alcanzados por varios ataques en Gaza, entre los cuales había dos mujeres y dos niños.

Las nueve personas murieron en al menos cuatro ataques distintos en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió los cuerpos.

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Tras el ataque, trascendieron varias imagenes que mostraron un enorme agujero en un piso superior de lo que parecía ser un edificio de apartamentos.

Fue la semana pasada que Israel mató al principal líder militar de Hamás, dos semanas después de ataques que mataron a su predecesor.

PESE A ACUERDOS SE MANTIENE EL FUEGO A DIARIO

Desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y el grupo armado palestino Hamás en Gaza, 936 personas han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.

De acuerdo a lo que se ha señalado las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército.

Los milicianos han realizado ataques a tiros contra las tropas, e Israel afirma que sus ataques responden a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus tropas. Cuatro soldados israelíes han muerto en Gaza desde el alto el fuego.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás de octubre de 2023, que mató a unas mil 200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.