Hezbolá rechaza la tregua entre Israel y Líbano

El líder del grupo, Naim Qassem, calificó el plan de alto el fuego como una “hoja de ruta para aniquilar a parte del pueblo libanés” en un comunicado emitido el jueves.

Hezbolá ha rechazado un plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos y acordado por los gobiernos libanés e israelí, lo que pone en entredicho el futuro de una tregua en el Líbano y las negociaciones de paz regionales.

Exigió un alto al fuego completo y la retirada de las tropas israelíes del Líbano, y afirmó que mientras se siguieran bombardeando las aldeas libanesas, el norte de Israel no estaría a salvo.

“Mientras dure la ocupación, la resistencia continuará”, afirmó. “Exigimos a las autoridades que pongan fin a esta farsa y humillación que denominan negociaciones directas”.

Los gobiernos israelí y libanés acordaron un alto el fuego para poner fin a las hostilidades la noche del lunes. El acuerdo contemplaba el cese total del fuego por parte de Hezbolá, aliado de Irán , y la evacuación de todos sus combatientes al sur del río Litani.

A pesar del acuerdo entre ambos gobiernos, el ejército libanés no participa en el conflicto, ya que los enfrentamientos se han librado entre Hezbolá e Israel. El gobierno libanés ha estado negociando con Israel sin la participación de Hezbolá, como parte de su estrategia para recuperar el control del país y desarmar al grupo.

El rechazo de Hezbolá al alto el fuego contradice el anuncio del gobierno libanés de que entraría en vigor en 24 horas y plantea nuevas dudas sobre cómo podrá negociar un alto el fuego con Israel sin la participación de Hezbolá.

Asimismo, pone en entredicho el acuerdo alcanzado en el Líbano tras el alto el fuego del 17 de abril, en virtud del cual Washington impidió a Israel atacar Beirut a cambio del cese de los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel.

El rechazo del grupo al alto el fuego parece hacerse eco de las exigencias de Teherán, que horas después de que se anunciara el alto el fuego, declaró que Israel debía retirarse a sus posiciones anteriores a la guerra.

El jefe de la Fuerza Quds, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, declaró: «Apoyar la resistencia en el Líbano es un deber de todos nosotros, y expulsar a Israel de la región es un objetivo alcanzable para los musulmanes». Esmail Qaani escribió en una publicación en una red social nacional: «La exigencia mínima de la resistencia es que el régimen usurpador regrese a la posición que ocupaba antes del inicio de la guerra de 40 días».

Teherán ha declarado anteriormente que su propio alto el fuego con Estados Unidos e Israel debe incluir el cese de los combates en el Líbano. No está claro cómo afectará el rechazo de Hezbolá a un alto el fuego en el Líbano a las negociaciones de Teherán con Washington.

A pesar del compromiso conjunto previo de alto el fuego, ambos bandos continuaron los combates el jueves. Israel llevó a cabo varios ataques aéreos en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, y en el valle occidental de Bekaa, causando la muerte de cuatro personas, mientras que Hezbolá atacó a soldados israelíes en la aldea de Qantara, también en el sur del Líbano, según un comunicado del grupo.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que su país tenía “libertad de acción, con el respaldo de Estados Unidos, para atacar Beirut en respuesta a los ataques contra comunidades y territorio israelíes”.

Afirmó que las tropas israelíes permanecerían en el sur del Líbano para mantener una “zona de amortiguación”, que según Israel está diseñada para proteger a sus residentes en el norte. Israel controla más de 600 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del Líbano y ha destruido decenas de aldeas fronterizas, impidiendo que cientos de libaneses regresen a sus hogares.

Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, acordaron crear «zonas piloto» en las que las fuerzas armadas libanesas «tomarían el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales». El presidente del Líbano, Joseph Aoun, declaró a la prensa que había sugerido que la primera zona piloto se ubicara en la zona del Castillo de Beaufort, que soldados israelíes capturaron a principios de semana.

Los medios de comunicación libaneses informaron el jueves que las tropas israelíes habían comenzado a retirarse de las aldeas de Dibbine y Marjayoun y estaban siendo reemplazadas por sus homólogos libaneses.

Las reuniones en Washington constituyeron la cuarta ronda de conversaciones directas entre diplomáticos libaneses e israelíes desde que estallaron los combates el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel en apoyo de Irán, país que había sido bombardeado por Estados Unidos e Israel. El comunicado conjunto indicó que las reuniones continuarían con el objetivo de concretar un alto el fuego e implementarlo por fases.

En esencia, la declaración conjunta se asemeja a un alto el fuego anterior entre Hezbolá e Israel en 2024, en el que Hezbolá acordó retirarse del sur del río Litani para que las fuerzas armadas libanesas pudieran desplegarse allí. El desarme total de Hezbolá fracasó e Israel llevó a cabo más de 10.000 ataques, violando el alto el fuego, durante los siguientes 15 meses.

Donald Trump declaró el miércoles que quería separar las conversaciones sobre el conflicto en el Líbano de las relativas a la guerra con Irán, pero Teherán insiste en que ambas situaciones están vinculadas y esta semana amenazó con suspender las conversaciones con Estados Unidos en protesta por la ofensiva israelí en el Líbano.

El presidente estadounidense declaró el lunes que había detenido un inminente ataque israelí contra Beirut y que había hablado con Benjamin Netanyahu y con representantes de Hezbolá, quienes acordaron que “cesarían todos los disparos”.

También confirmó las informaciones que apuntaban a que había calificado al primer ministro israelí de “loco” , y afirmó estar “un poco preocupado” porque la campaña de Israel contra Hezbolá estaba complicando los esfuerzos liderados por Estados Unidos para avanzar en las conversaciones de paz con Irán.

Según los analistas, Israel quiere infligir el mayor daño posible a Hezbolá antes de que cualquier acuerdo de paz con Irán detenga su ofensiva.

Los ataques israelíes han matado al menos a 3.516 personas en el Líbano, mientras que los ataques de Hezbolá han matado a dos civiles en Israel y al menos a 21 soldados israelíes en el sur del Líbano.

Trump se encuentra bajo presión para resolver la guerra con Irán, ya que el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre económica amenazan las perspectivas republicanas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y obstaculizan el comercio mundial.