‘Aún no hemos terminado con ustedes’, advierte Biden a ISIS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que las represalias contra el grupo del Estado Islámico en Afganistán, ISIS-Khorasan (ISIS-K), no han terminado luego de que el jueves pasado el grupo terrorista detonó un explosivo en las inmediaciones del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul en el que 85 personas murieron y más de 160 resultaron heridas lesionados.

De ellas, 13 militares estadounidenses están entre los decesos y 20 entre los lesionados.

“Mantendremos la lucha contra el terrorismo en Afganistán y otros países. Simplemente no necesitamos pelear una guerra terrestre para hacerlo. Para ISIS-K, aún no hemos terminado con ustedes”, dijo Biden en un mensaje desde la Casa Blanca.

Biden aseguró que, como hizo inmediatamente después del ataque al aeropuerto de Kabul, que “los que nos desean dañar a Estados Unidos o sus aliados, Estados Unidos no descansará, no olvidamos, no perdonamos. Los cazaremos al fin de la tierra, hasta que paguen por completo el precio”.

Biden dijo que era momento de terminar la guerra ya que no estaba de acuerdo en mandar “otra generación de hijos e hijas de Estados unidos a Afganistán“. Sobre los militares que perdieron la vida, el mandatario aseguró que se trató de “13 héroes que dieron sus vidas. Estuve en la Base de la Fuerza Aérea de Dover para ver un traslado digno. Les debemos a ellos ya sus familias una deuda de gratitud que nunca podremos pagar, pero que nunca, jamás, jamás olvidaremos”.

Sobre los desalojos mediante el puente aéreo, Biden dijo que cerca de 125 mil personas salieron del país y del registro de cerca de 6 mil ciudadanos estadounidenses que deseaban salir del país, lograron desalojar a 5 mil 500 y que sólo unos 200 ciudadanos americanos siguen en Afganistán, la mayoría porque son ciudadanos con doble nacionalidad o fuertes raíces en ese país.

“El resultado final es que el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo. Y para los estadounidenses restantes, no hay fecha límite. Seguimos comprometidos a sacarlos, si quieren salir”, dijo el mandatario.

Biden aseguró que las complicaciones para la salida de Afganistán se debieron, en parte, al trato que el expresidente Donald Trump hizo con los talibanes. “Mi predecesor hizo un trato con el Talibán, cuando tomé el puesto había una fecha: dejar el país el día 1 de mayo. El ataque de los talibanes se avecinaba. Enfrentamos dos caminos, seguir el acuerdo que tenía la administración anterior y tratar de ganar más tiempo para salvar más vidas o mandar miles de tropas y escalar la guerra”, dijo.

“Esa fue la elección, la verdadera elección entre irse o escala la guerra. No iba a extender esta guerra para siempre”, aseguró. La otra causa que Biden citó fue el colapso del gobierno afgano, que los servicios de inteligencia reportaron en mayo -cuando se tomó la decisión- que podría resistir el avance del Talibán al menos por 18 meses.

(Con información de AFP y LatinUS)