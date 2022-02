Austria, primer país de la UE donde es obligatorio vacunarse contra el COVID-19

Por su parte, el partido ultranacionalista FPÖ que mantiene la lucha política contra las medidas de precaución, desde el uso de mascarillas hasta la vacunación, arguyendo la defensa de la libertad individual y poniendo en duda la gravedad de la pandemia. Su líder, Herbert Kickl, tan solo recomienda tomar paracetamol y un desparasitador para caballos como remedios contra la enfermedad.

También existen personas sin alguna afiliación política, que discrepan vacunarse por el miedo a los efectos de las vacunas, especialmente las que usan tecnología de ARN mensajero.

Matthias que es un estudiante de educación física de 22 años, afirma que no planea vacunarse de ninguna forma, ya que piensa que su juventud le protege de sufrir síntomas graves. “La vacunación obligatoria me molesta mucho. No es una decisión basada en evidencias médicas sino una decisión política. No me puedo creer que un país como Austria tome una medida tan antidemocrática. Esta ley dividirá más a la población”, asegura.

En opinión de expertos en salud y comunicación coincidieron en que el Gobierno de Austria falló en su estrategia de comunicación para animar a vacunarse.

En Austria el porcentaje de personas con una sola dosis subió entre mediados de noviembre y febrero solo en 11 puntos porcentuales, al pasar del 64 al 75 %.

Se tiene planeado que la ley se va aplicar de forma progresiva: en la primera fase, que durara hasta el 15 de marzo, se recordará a la población no vacunada en una carta la nueva obligación y se ofrecerá una cita concreta para vacunarse. Mientras que, en la segunda fase, que inicia a partir del 16 de marzo, la policía incluirá la revisión del estatus de vacunación en sus controles rutinarios en espacios públicos. Por último, En en una eventual la fase tres, que sería anunciada por el Gobierno en caso de que la situación epidemiológica empeore mucho, se aplicarán multas de forma automática.

Con información de la Agencia EFE.