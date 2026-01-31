Avala jueza que continúen las redadas migratorias de Trump en Minesota

/ 31 enero 2026
    Avala jueza que continúen las redadas migratorias de Trump en Minesota
    Las redadas han dejado un saldo de dos personas muertas por disparos de agentes, lo que ha desatado una serie de protestas. FOTO: AP

La juzgadora rechazó la medida solicitada por el fiscal general del estado y por dos alcaldes, que consideran que el gobierno federal ha violado protecciones constitucionales

Una jueza federal avaló este sábado que continúen las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Minesota, donde se han registrado grandes protestas y dos manifestantes murieron por disparos de agentes federales.

La jueza Katherine Menéndez denegó la medida cautelar solicitada por el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, y por los alcaldes de Mineápolis y Saint Paul, quienes habían pedido frenar las redadas al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional violó diversas protecciones constitucionales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión judicial en redes sociales: “Esta es una victoria para la seguridad y el orden público”, afirmó.

El Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minesota, un estado gobernado por los demócratas.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del estado.

Durante las protestas, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que ha generado indignación en todo el país.

Ante la creciente tensión, Trump relevó esta semana el mando operativo y envió a la zona a su zar fronterizo, Tom Homan, en busca de una “desescalada”, aunque ha prometido que las redadas continuarán.

Justicia
Migración

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

