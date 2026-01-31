Tras ser liberado, Don Lemon expresentador de CNN, asegura que no será silenciado

LOS ÁNGELES- El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, fue puesto en libertad bajo fianza este viernes, tras ser arrestado en Los Ángeles por supuestamente violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

“No voy a ser silenciado”, dijo Lemon, de 59 años, a los reporteros tras quedar en libertad.

El periodista fue dejado en libertad sin necesidad de pagar una fianza en efectivo y con permiso para viajar dentro y fuera del país, a pesar de enfrentar dos cargos: conspiración para violar los derechos constitucionales y violación de la Ley FACE, que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

Lemon fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy.

“Por los últimos 30 años he estado cubriendo las noticias. La Primera Enmienda de la Constitución protege este trabajo, tanto para mi como para innumerables periodistas que hacen lo mismo que yo... no me silenciarán. Espero con ansias mi día en el tribunal”, insistió el reconocido comunicador.

La fiscal general, Pam Bondi, informó en un breve mensaje en redes sociales que Lemon y otras tres personas fueron arrestadas por «orden» suya, un hecho que generó sorpresa dado que un juez había rechazado los cargos presentados contra el periodista.