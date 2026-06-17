Bebé de 16 meses y su madre se recuperan de ébola en Congo tras sobrevivir epicentro del brote

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    Bebé de 16 meses y su madre se recuperan de ébola en Congo tras sobrevivir epicentro del brote
    Cabe agregar que el seguimiento del brote para su debida contención se ha complicado por el desplazamiento forzado de personas por los conflictos armados en la región (zona roja del mapa, provincia Ituri del Congo). AP/ VANGUARDIA

Autoridades sanitarias confirmaron que hay 837 casos de contagio y alrededor de 196 fallecimientos por esta enfermedad viral

Un bebé de 16 meses y su madre se han recuperado del ébola en el este de la República Democrática del Congo, un inusual avance positivo mientras el principal organismo de salud de África advirtió que el brote podría convertirse en el peor registrado si continúa propagándose.

Los dos salieron el martes del Centro de Tratamiento Rwampara cerca de Bunia, en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, junto con otras cinco personas que también se recuperaron de la enfermedad.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

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“La alegría es inmensa dado el estado en que estaba al principio”, declaró Kahindo Mireille Pierrette sobre su bebé. “Si lo hubieras visto antes, no creerías que ahora pudiera tener esta fuerza”.

Pierrette manifestó que llevó a su hijo al centro de tratamiento a finales de mayo, después de que empezó a sangrar por la boca y la nariz y apenas podía moverse.

Modet Camara, médico del centro, indicó que el bebé fue tratado con antibióticos después de que una prueba PCR diera positivo para ébola en su segundo día en el hospital.

El Ministerio de Salud del Congo informó el martes que hasta ahora se han confirmado 837 casos del virus, incluidos 196 fallecimientos confirmados. Sin embargo, el número de casos podría ser mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de su estallido.

Desde que el brote fue declarado a mediados de mayo, 49 personas se han recuperado, señaló el ministerio.

El brote es causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados. El virus Zaire, más común y que ahora cuenta con una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en el Congo.

Más del 90% de los casos del brote actual se concentran en la provincia oriental de Ituri, en el Congo. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur y se han extendido a través de la frontera hacia Uganda.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África advirtió el martes que el brote podría convertirse en el peor registrado, al señalar que aún no se ha logrado rastrear a decenas de miles de contactos de pacientes infectados.

“Si no detenemos el brote muy pronto, será peor que lo que tuvimos en África Occidental y en el este de la República Democrática del Congo”, indicó Jean Kaseya, director general de los centros africanos durante una reunión virtual de jefes de Estado del continente.

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Un brote de hace una década en varios países de África Occidental fue el peor registrado, con más de 28 mil casos y más de 11 mil muertes.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por años de conflicto en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos mientras la gente huye de ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia de bosques densos, carreteras deterioradas y aldeas remotas a las que se puede tardar días en llegar.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

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