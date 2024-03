¿Bendición o maldición? Por falta de dinero, Trump vende biblias tres veces más caras

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha empeñado en vender Biblias a 59.99 dólares, las cuales tienen un precio menor a 10 dólares en Amazon. Sin embargo, éstas son ‘especiales’ por unos detalles que el político agregó.

El republicano dijo en su red social: “¡Feliz Semana Santa! Hagamos que Estados Unidos vuelva a orar. A medida que nos acercamos al Viernes Santo y Pascua, los invito a obtener una copia de la Biblia God Bless the USA”.

En un video adjunto, Trump declaró: “Estoy orgulloso de asociarme con mi muy buen amigo Lee Greenwood, ¿a quién no le encanta su canción God Bless the USA? – en relación con la promoción de la Biblia God Bless the USA”.

“¡Esta es la única Biblia respaldada por el presidente Trump!”, se explica en una respuesta a las preguntas frecuentes para el sitio web “God Bless the USA Bible”.