Brent supera los 80 dólares pese al alto el fuego Israel-Hizbulá

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    Brent supera los 80 dólares pese al alto el fuego Israel-Hizbulá
    El mercado energético empieza a descontar una menor tensión geopolítica tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, reduciendo la prima de riesgo sobre el crudo. ESPECIAL.

El avance de éste se produce luego de una caída acumulada del 7.7 % durante la semana anterior.

El precio del barril de petróleo brent registró un incremento del 0.90 % el viernes y logró situarse por encima de los 80 dólares, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá.

Fue el viernes que Israel y el grupo político-paramilitar respaldado por Irán Hezbollah pactaron detener los intensos combates en el sur de Líbano que habían amenazado con menguar un acuerdo provisional

De acuerdo a lo que se informó el crudo del mar del Norte, referencia en Europa, cerró la jornada en el mercado de futuros de Londres en 80.57 dólares.

Esto representa un aumento frente a los 79.85 dólares de la sesión previa, aunque la variación monetaria reflejó un ajuste moderado.

Al momento el mercado energético global ha pasado de descontar un conflicto prolongado en Oriente Medio, con riesgos relevantes para el suministro, a comenzar a incorporar un escenario de normalización gradual de los flujos de crudo.

La entrada en vigor del acuerdo provisional, junto con el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre Irán, ha permitido el reinicio gradual del tránsito marítimo y la salida de embarcaciones que permanecían retenidas.

Asimismo se estima millones de barriles que estuvieron fuera de circulación podrían regresar paulatinamente a la oferta global durante las próximas semanas.

Los inversores permanecen atentos a que los acuerdos recientes se mantengan y permitan restablecer el suministro de crudo en la región lo antes posible.

El alto el fuego entre Israel y Hizbulá entró en vigor este viernes; sin embargo, durante la jornada continuaron ataques israelíes en el sur del Líbano. Además, un alto funcionario israelí advirtió que la tregua podría romperse si la milicia retoma las agresiones.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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