Brent supera los 80 dólares pese al alto el fuego Israel-Hizbulá

El precio del barril de petróleo brent registró un incremento del 0.90 % el viernes y logró situarse por encima de los 80 dólares, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá.

Fue el viernes que Israel y el grupo político-paramilitar respaldado por Irán Hezbollah pactaron detener los intensos combates en el sur de Líbano que habían amenazado con menguar un acuerdo provisional

De acuerdo a lo que se informó el crudo del mar del Norte, referencia en Europa, cerró la jornada en el mercado de futuros de Londres en 80.57 dólares.

Esto representa un aumento frente a los 79.85 dólares de la sesión previa, aunque la variación monetaria reflejó un ajuste moderado.

Al momento el mercado energético global ha pasado de descontar un conflicto prolongado en Oriente Medio, con riesgos relevantes para el suministro, a comenzar a incorporar un escenario de normalización gradual de los flujos de crudo.

La entrada en vigor del acuerdo provisional, junto con el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre Irán, ha permitido el reinicio gradual del tránsito marítimo y la salida de embarcaciones que permanecían retenidas.

Asimismo se estima millones de barriles que estuvieron fuera de circulación podrían regresar paulatinamente a la oferta global durante las próximas semanas.

Los inversores permanecen atentos a que los acuerdos recientes se mantengan y permitan restablecer el suministro de crudo en la región lo antes posible.

El alto el fuego entre Israel y Hizbulá entró en vigor este viernes; sin embargo, durante la jornada continuaron ataques israelíes en el sur del Líbano. Además, un alto funcionario israelí advirtió que la tregua podría romperse si la milicia retoma las agresiones.