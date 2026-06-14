Choques entre manifestantes y policías en protestas en Ginebra contra cumbre del G7

GINEBRA.-Manifestantes se enfrentaron con policías, incendiaron un coche y destrozaron las ventanas de un banco en Ginebra el domingo para mostrar su descontento contra la cumbre del Grupo de los Siete que se llevará a cabo en la vecina Francia.

Ecologistas y feministas se unieron a opositores al imperialismo, defensores de los medios independientes, partidarios de los derechos palestinos y otros en un parque junto al lago en Ginebra para una marcha a través de la ciudad. Un barco cuya vela decía “No G7” pasó flotando, mientras bañistas y nadadores disfrutaban bajo cielos azules.

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La policía utilizó gas lacrimógeno en respuesta a los proyectiles que les lanzaban los manifestantes. Los bomberos acudieron al lugar de un coche en llamas a solo unos minutos de la ruta de la marcha, mientras la policía antidisturbios acordonaba la zona para que pudieran trabajar. Una multitud se congregó cerca, muchos sosteniendo teléfonos móviles para filmar los daños.

En otro punto de la ruta de la marcha, las barreras de madera de un Banque du Leman fueron arrancadas y las ventanas destrozadas. Al final de la tarde, Alexandre Brahier, portavoz de la policía de Ginebra, dijo que se ordenó a los manifestantes dispersarse tras varios incidentes. Indicó que 20.000 personas participaron, incluidos 600 militantes del llamado “Bloque Negro” .

Entre la multitud había un grupo de jóvenes que vestían sudaderas negras con capucha y máscaras, que se reunieron detrás de una pancarta anti-Trump. También podían verse carteles que decían “Antisemita nunca; antisionista siempre”.

Los organizadores de la protesta imprimieron un manual para los manifestantes que incluía un mapa del perímetro de seguridad, consejos sobre cómo equiparse para la marcha y recomendaciones sobre cómo comportarse si eran detenidos por la policía.

TRUMP FOCO DE PROTESTAS

Las protestas no son nada nuevo en torno a este tipo de reuniones de élite. Esta vez, los activistas quieren expresar su frustración con el liderazgo de Trump en asuntos tan diversos como los aranceles, la guerra en Irán y el clima, o incluso poner de relieve sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La cumbre del G7 se celebra mientras Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

“Tenemos mucho miedo de la política y las políticas del señor Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes”, afirmó Françoise Nyffeler, portavoz de la coalición NoG7, que ha organizado la manifestación y la marcha del domingo.

“El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas”, añadió.