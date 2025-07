Atrapado entre los aranceles y China, México se adapta a un Estados Unidos impredecible

Buscaron proveedores mexicanos para los productos destinados a Estados Unidos. Analizaron qué productos ya cumplían las normas del pacto, pero aún no habían sido certificados como tales. Y reconsideraron proyectos que implicaban traer importaciones de fuera de Norteamérica.

Dos altos funcionarios de la Secretaría de Economía de México, que hablaron bajo condición de anonimato para no poner en peligro las negociaciones comerciales con Estados Unidos, dijeron que más exportadores querían demostrar que sus productos se fabrican en su mayoría en América del Norte, con materiales en su mayoría procedentes de la región.

“El juego ha cambiado”, dijo Ryan Last, abogado de Troutman Pepper Locke, un bufete internacional que ayuda a los fabricantes a entender y reaccionar ante los aranceles estadounidenses. “Existe una adaptación a largo plazo en la que las empresas piensan en invertir en Estados Unidos o cambiar su cadena de suministro a un mayor contenido norteamericano local”.

Aunque Estados Unidos y China han anunciado recientemente medidas para disipar una guerra comercial total, los expertos afirman que no está claro si la tregua, que aún no es definitiva, se desmoronará o se mantendrá . Aunque se desconocen los detalles exactos, el acuerdo podría significar que algunos aranceles sobre productos chinos sean más bajos y otros significativamente más altos .

“Yo pensaba ver que todos estos números se iban a desplomar por la incertidumbre que en general hay”, dijo Aristeo López, un experto en comercio internacional y exdiplomático mexicano que actuó como negociador principal de partes del acuerdo T-MEC. “Pues lo que veo”, añadió, “es que realmente no ha habido una afectación fuerte a las exportaciones mexicanas”.

Víctor Gamas, agente de aduanas de una agencia que trabaja a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo que muchos de sus clientes estaban reorganizando sus cadenas de suministro.

Este año visitó a un fabricante estadounidense de productos acrílicos en su planta de Nogales, al norte de México. La empresa se apresuraba a sustituir las importaciones de Vietnam y China por suministros fabricados en México, señaló.

Los fluctuantes aranceles de Trump han persuadido a algunos exportadores a tomar medidas preventivas.

Un director de manufactura en una fábrica estadounidense en Monterrey dijo que su equipo había dejado de comprar un componente electrónico clave a una empresa china con sede en México, solo en caso de que Estados Unidos comenzara a perseguir a los proveedores chinos en la región.

Trump, dijo el director, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente las prácticas de su empresa, había obligado a las empresas a pensar de forma diferente, y a actuar incluso ante riesgos hipotéticos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha fomentado estos cambios. Ha impulsado lo que denomina el Plan México: una ambiciosa estrategia a largo plazo destinada a revitalizar la industria manufacturera, sustituir importaciones y equilibrar el déficit comercial con países que no tienen acuerdos comerciales con México, incluida China.

Debido a que muchos de los productos chinos vendidos a México se reutilizan para su posterior venta a Estados Unidos, el desajuste en la balanza comercial entre China y México había creado poca tensión política en México hasta hace poco. Pero con el ascenso de Trump, China se ha cernido sobre más cuestiones comerciales.

“Con China tenemos relaciones en muchos temas; y, obviamente, con Estados Unidos tenemos el tratado comercial, que es muy importante”, dijo Sheinbaum el miércoles.

En enero, días antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, Sheinbaum dijo que fortalecer el T-MEC era “la única manera” de que la región pudiera “competir con los países asiáticos, en particular con China”.

Si Norteamérica pudiera fabricar el 10 por ciento de las importaciones que de otro modo recibe de China, dijo entonces el secretario de Economía de Sheinbaum, el producto interno bruto de México crecería un 1,2 por ciento, el de Estados Unidos un 0,8 por ciento y el de Canadá un 0,2 por ciento.

El estado fronterizo de Nuevo León, donde unas 4500 empresas extranjeras tienen fábricas y oficinas, ha intentado aprovechar el momento. Monterrey, su capital, se ha presentado durante años a los inversores como una alternativa a China.

“Yo no quiero que venga una empresa y traiga todo”, dijo Emmanuel Loo, secretario de Economía en funciones de Nuevo León, cuyo equipo ha estado ayudando a los fabricantes a encontrar proveedores locales. “No, yo quiero que venga una empresa y que compre todo local”.

Manuel Montoya, director del conglomerado automotriz de Nuevo León, un grupo que incluye a unos 120 fabricantes de vehículos, dijo que México aún necesitaría abastecerse de muchos materiales, en particular de productos electrónicos, procedentes de China. Pero dijo que incluso eso podría cambiar en los próximos años si los proveedores locales encuentran formas de fabricarlos.

“¿Cuál es la estrategia que aquí seguimos en nuestras empresas? Trata de ser norteamericano”, dijo Montoya. “Si hoy tienes algo que todavía traes de Asia, olvídate de eso ya”.

Keith Bradsher colaboró con reportería. c. 2025 The New York Times Company.

Por Emiliano Rodríguez Mega y César Rodríguez, The New York Times.