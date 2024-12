Clamor de los surcoreanos contra Yoon Suk-yeo quien está siendo investigado por traición: “¡Tiene que dimitir o ser cesado!”

SEÚL- La mayoría de surcoreanos de a pie parecen no tener dudas sobre cuál debe ser el futuro del presidente, Yoon Suk-yeol, tras conmocionar al país declarando la ley marcial esta semana: que dimita o sea destituido.

“Me sorprendió mucho lo que sucedió y no creía que algo así pudiera pasar en un país desarrollado como este pero por suerte la gente actuó bien y con rapidez. Aun así estoy muy preocupado por la situación”, cuenta a EFE en Seúl el directivo de una gestoría que prefiere no dar su nombre.

TE PUEDE INTERESAR: El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declara la ley marcial en un discurso inesperado

A muchos ciudadanos del país asiático la declaración de la ley marcial de Yoon les pilló en casa a punto de meterse en la cama, como es el caso de Lee Ji-heon, diseñadora gráfica en la treintena que reside en la capital surcoreana.

”Estaba en casa leyendo un libro y de repente mi novio me avisó de que Yoon había proclamado la ley marcial”, explica Lee.

“Al principio no me lo podía creer porque la última vez que esto pasó fue hace décadas y me sentí como si de repente estuviéramos de nuevo bajo una dictadura militar”, añade.