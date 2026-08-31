¿Coincidencia o alianza?, la CIA y el Vaticano buscan Moscú detener la guerra en Ucrania

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    ¿Coincidencia o alianza?, la CIA y el Vaticano buscan Moscú detener la guerra en Ucrania
    Izquierda, (arriba/Abajo) Paul Richard Gallagher, jefe de la diplomacia del Vaticano y John Ratcliffe, director de la CIA. Arriba (arriba/Abajo) , Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania yVladímir Putin mandatario ruso. EFE/AP

Paul Richard Gallagher, jefe de la diplomacia del Vaticano y John Ratcliffe, del director de la CIA sostuvieron un encuentro por separado con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov

MOSCÚ- Según la Agencia de Noticias EFE, la CIA y el Vaticano hicieron una alianza con el propósito de vencer al Comunismo la Guerra Fría. Ahora, volvieron a coincidir en la capital de Rusia, Moscú con el objetivo de hacer esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania, “el conflicto más cruento que sacude Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

Si en ese entonces, en la Guerra Fría, el líder de la Iglesia Católica era el papa Juan Pablo II, que fue considerado como fue una figura esencial en el final de este enfrentamiento al encabezar una resistencia moral y pacífica que terminó por debilitar al comunismo en Europa del Este, ahora “le toca el turno a León XIV, el primer pontífice de origen estadounidense”.

El actual pontífice envió a su jefe de la diplomacia Paul Richard Gallagher,, si bien fue anunciada de antemano; la del director de la CIA, John Ratcliffe, fue sorpresiva.

Por su parte Gallagher sostuvo un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con el que no había vuelto a reunir desde 2021.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-medio-de-tensiones-john-ratcliffe-director-de-la-cia-viaja-a-rusia-para-reunirse-con-sus-homologos-MG23078400

Justo cuando el enviado de León XIV sostenía su encuentro con Lavrov, EFE precisa, que un avión militar Boeing C-17 aterrizó en Moscú proveniente de una base estadounidense con Ratcliffe.

El último director de la CIA en visitar Moscú fue William Burns en noviembre de 2021, cuando hizo intentos para convencer a Putin a que renunciara a sus planes de llevar acabo la invasión en Ucrania.

LA PRENSA ESTADOUNIDENSE REACCIONA A LA VISITA SORPRESIVA DE RATCLIFFE A MOSCÚ

EFE señala que dicha visita a la capital rusa provocó que la prensa estadounidense especulara con que el jefe de la CIA, “quien es una persona de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, habría advertido a Putin contra un posible ataque contra la OTAN”.

Así mismo EFE cita que The Washington Post precisó que Putin estaba “convencido” del “fiasco” de la guerra en Irán y que esta habría debilitado a Estados Unidos, así como el proceso de paz en Ucrania está que se encuentra “totalmente estancado”, de acuerdo al Kremlin, situación que podría favorecer para una escalada rusa.

Putin decidió no recibir a Ratcliffe, quien se reunió con el jefe del Servicio de Espionaje Exterior, Serguéi Narishkin, quien señalo que no tuvo nada de “inusual” y que además se abordaron asuntos “delicados”.

Por su parte, The New York Times, cita EFE, informó que Ratcliffe, “quien se jacta de que el ejército ruso ha conquistado sólo un 1 % de territorio en Ucrania desde que asumió el cargo hace 18 meses”, pidió a Moscú a que detenga los combates “antes de que la situación en el frente y en la retaguardia alcancen el punto de no retorno”.

REUNIÓN CON EL VATICANO “CORDIAL”

“La atmósfera de la reunión entre Gallagher y Lavrov fue lo más cálida que se recuerda en estos lares entre un alto funcionario ruso y un representante occidental”, asevera EFE.

$!El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov y el arzobispo Paul Richard Gallagher, enviado del Vaticano en una conferencia de prensa en Moscú.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov y el arzobispo Paul Richard Gallagher, enviado del Vaticano en una conferencia de prensa en Moscú. EFE/EPA/Ramil Sitdikov/Reuters

Gallagher fue directo en su discurso ante la conferencia de prensa tras haber sostenido su reunión con Lavrov al expresar “hablemos claro. Esta guerra tiene que terminar”.

“La postura de la Santa Sede es clara: el conflicto no puede ser resuelto por medios militares. Es esencial crear las condiciones para un proceso político y diplomático”, añadió el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede.

Siguiendo la línea de los llamamientos hechos por el papa León XIV, Gallagher exhortó a ambos países a respetar los derecho humanos de los civiles y los prisioneros de guerra.

Por su parte Lavrov, que agradeció la “imparcialidad” del Vaticano y resaltó en declaraciones realizadas al diario ruso RBK que durante su encuentro con el emisario de la Santa Sede “no hubo ningún secreto”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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