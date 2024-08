Comienza el hackeo de las campañas presidenciales en Estados Unidos

La campaña de Trump ya estaba culpando a “ fuentes extranjeras hostiles con Estados Unidos ” de una filtración de documentos internos que Politico informó el fin de semana que había recibido, aunque no está claro si esos documentos realmente surgieron de los esfuerzos iraníes o si fueron parte de una filtración no relacionada desde el interior de la campaña.

Los hechos en sí fueron más turbios, y no está claro si el grupo, al que Microsoft se refirió como Mint Sandstorm, logró acceder a algo.

NUEVA YORK- Por tercera elección presidencial estadounidense consecutiva, el hackeo extranjero de las campañas ha comenzado en serio. Sin embargo, esta vez son los iraníes y no los rusos quienes han dado el primer paso significativo.

The New York Times recibió lo que parece ser un conjunto de datos similar, si no es que idéntico, de un informante anónimo que dice ser la misma persona que envió los documentos por correo electrónico a Politico.

Sea como sea, los sucesos recientes podrían ser presagio de un periodo más intenso de interferencia extranjera en una contienda cuyos giros repentinos y cambios de candidatos podrían haber alterado los planes de los piratas informáticos.

Según investigadores y expertos en ciberseguridad, hasta el momento Rusia ha desempeñado un papel relativamente menor, centrándose más bien en tratar de sabotear tanto los Juegos Olímpicos, en los que se le prohibió presentar su equipo, como el apoyo a Ucrania. Y aunque los servicios de inteligencia estadounidenses no dudan que Rusia quiera que Trump regrese al poder, los hackers chinos, dicen, parecen no estar seguros de cómo actuar con respecto a las elecciones, pues tienen motivos para no simpatizar ni con Trump ni con la vicepresidenta Kamala Harris.

Hay pocas dudas, dicen los investigadores, de que los iraníes quieren ver derrotado a Trump. Como presidente, se retiró del acuerdo nuclear de 2015, volvió a imponer sanciones económicas a Irán y luego, en enero de 2020, ordenó el asesinato en Irak del general de división Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, un ala clandestina de la Guardia Revolucionaria responsable de las operaciones en el extranjero.