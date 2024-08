Vuelve Trump a X: conversa con Elon Musk sobre migración y frontera con México

El ex Presidente también dijo que creía que Harris era más “incompetente” que Biden en el manejo del tema migratorio e insistió que no hizo nada mientras estuvo encargada de la frontera entre México y Estados Unidos.

“ Lo digo todo el tiempo, tienen que venir de forma legal ”, respondió el ex Mandatario y aprovechó para criticar a su rival en la contienda presidencial, la Vicepresidenta Kamala Harris, no sólo en el tema migratorio, sino por su manejo de los impuestos a propinas .

FLORIDA, EU.- El ex Presidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump discutió su postura sobre la migración en una conversación con Elon Musk en un espacio en la red social X.

La conversación inició tras un retraso de 30 minutos, luego de fallas en la plataforma, las cuales Musk atribuyó a un ataque informático a sus servidores.

“Como ilustra este ataque, hay mucha oposición a que la gente escuche lo que la gente tiene que decir”, expresó Musk.

“Quiero enfatizar que es una conversación”, explicó Musk y dijo que quería mostrar cómo es el ex Mandatario en una plática y no una entrevista, porque las personas no se comportan igual.

Trump felicitó a Musk por la cantidad de espectadores y “romper cada récord en el libro”.

Empezaron hablando del intento de asesinato contra Trump en un mitin en Pensilvania.