¿Cómo el agua caliente que alimentó el huracán Beryl anuncia una alarmante temporada de tormentas?

“Beryl es inauditamente extraño”, dijo el cofundador de Weather Underground Jeff Masters, un exmeteorólogo de huracanes del gobierno. “Está tan al margen de la climatología que lo miras y dices: ’¿Cómo ha podido ocurrir esto en junio?’”.

Acostúmbrense. Los meteorólogos predijeron hace meses que iba a ser un año difícil y ahora lo comparan con el récord de 1933 y con el mortífero 2005, el año de Katrina, Rita, Wilma y Dennis.

“Este es el tipo de tormenta que esperamos este año, estas cosas atípicas que suceden cuando y donde no deberían”, dijo Brian McNoldy, investigador de clima tropical de la Universidad de Miami. “No sólo que las cosas se formen e intensifiquen y alcancen mayores intensidades, sino que aumente la probabilidad de una rápida intensificación. Todo eso se está juntando ahora mismo, y no será la última vez”.