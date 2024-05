¿Cómo la ira estudiantil estadounidense se nutre “de lo que ven en las redes como genocidio”?, un historiador nos lo explica

Khalidi, cuyo último libro sobre Palestina titulado “ Hundred Years’ War on Palestine ” se convirtió en un éxito de ventas desde octubre, rindió un tributo a todos los estudiantes que decidieron protestar en un acontecimiento que se expandió tanto por Estados Unidos como en otros países, en el historiado considera que cree que no tiene mucho que ver.

Afirmó que la rectora de Columbia, Minouche Shafik, además de otras autoridades de la universidad “quedarían en la infamia”, como los administradores de la universidad en 1968, que tomaron en ese entonces la decisión de llamar a la policía para cohibir a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, siendo esta una acción que los dirigentes universitarios posteriores se han manifestado en contra.

KHALIDI COFUNDADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS PALESTINOS

Khalidi se incorporó a la Universidad de Columbia en 2003, cofundó el Centro de Estudios Palestinos, mismo que fue inaugurado en 2010 y fue catedrático de Estudios Árabes Modernos. Además laboró en la Universidad Americana de Beirut y en la Universidad de Chicago, entre otras.

En 1991 fungió como asesor de la delegación palestina en la Conferencia de Paz de Madrid, y habitualmente los medios de comunicación recurren a él para que de su punto de vista sobre el conflicto.

Es el hijo de un funcionario de Naciones Unidas, y el catedrático en Columbia rekaciona su evolución como un pensador comprometido políticamente a sus antepasados.

THE HUNDRED YEARS ‘WAR ON PALESTINE’

En su libro “The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance 1917-2017”, Khalidi entremezcla su historia familiar con la de Palestina.

El libro publicado 2020, se convirtió en éxito de ventas poco tiempo después de los atentados del 7 de octubre de Hamás en Israel, y ha sida considerado como una lectura obligada para poder comprender este añejo conflicto en Medio Oriente. No obstante, los críticos lo consideran un relato selectivo en el que se confunde a Israel con las potencias colonizadoras tradicionales.

Por último, Khalidi opina que otras universidades mostraron una mejor gestión de las protestasen la que los manifestantes dejaron sus sentadas después de conseguir concesiones por parte de la dirección.

Una de sus exigencias de los jóvenes universitarios que se están manifiestan es que las universidades corten sus vínculos económicos con Israel y con las empresas que se benefician de la guerra.

Sin embargo, debido a la falta de una solución a la causa que provocó sus protestas “porque los políticos no escuchan”, Khalidi prevé que los estudiantes van a continuar con sus manifestaciones.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.