Corea del Sur pide duchas más cortas ante crisis energética por la guerra con Irán

Como otros países, Corea del Sur está cada vez más preocupada por las interrupciones en el suministro de petróleo y gas debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El país importa todo su petróleo y gas. Casi el 70 por ciento de su suministro de crudo pasaba por el estrecho de Ormuz, que limita con Irán, hasta que la guerra prácticamente paralizó el tráfico de petroleros.

Corea del Sur lanzó el martes una campaña nacional de ahorro de energía en la que insta a la población a ducharse durante menos tiempo, a usar bicicleta para trayectos cortos y a evitar cargar teléfonos y vehículos eléctricos por la noche.

El aumento de los precios del petróleo y la debilidad del won surcoreano frente al dólar están asestando un doble golpe a la economía surcoreana, que depende en gran medida de sus industrias manufactureras, intensivas en energía.

Al presidir una reunión del gabinete el martes, el presidente Lee Jae Myung pidió a la población sumarse a una campaña nacional de 12 pasos para ahorrar energía. Evocó el patriotismo que mostraron los surcoreanos durante la crisis financiera asiática de finales de los noventa, cuando las familias vendieron collares y otras joyas de oro para recaudar las tan necesitadas divisas, y durante la pandemia, cuando la gente cumplió fielmente con las normas de distanciamiento social y pruebas de covid impuestas por el gobierno.

“Necesitamos desesperadamente la cooperación de la población”, dijo. “Sin duda podemos superar esta crisis si trabajamos unidos”.

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente instó a la gente a utilizar las lavadoras y aspiradoras solo los fines de semana, a cambiar a electrodomésticos e iluminación de bajo consumo y a utilizar el transporte público en la mayor medida posible. Estas medidas eran voluntarias.

Por su parte, el gobierno dijo que exigirá a todas las agencias operar sus vehículos solo cuatro de cada cinco días laborables. (Por ejemplo, los vehículos oficiales con placas que terminan en 1 o 6 no circularán los lunes.)

Pidió a la población hacer lo mismo y advirtió que las restricciones a los vehículos privados podrían volverse obligatorias si la crisis energética empeora.

El gobierno también dijo que acelerará los trabajos en cinco de las diez centrales nucleares actualmente en mantenimiento para reactivarlas antes de lo previsto (actualmente, hay otras 16 en funcionamiento).