Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si bloquea o no una demanda de 10,000 mdd presentada por de México contra fabricantes de armas

WASHINGTON- En su defensa, los fabricantes de armas pidieron a los jueces anulara un veredicto del tribunal de apelaciones con el que da luz verde al avance de la demanda en su contra, no obstante a las “amplias protecciones legales con las que cuenta la industria de las armas de fuego”, precisa Lindsay Whitehurst en su nota publicada por The Associated Press.

Si bien, un juez federal estadounidense determinó desestimar la mayor parte de la demanda “por otros motivos legales”, sin embargo, México está en posibilidad de apelar esa decisión.

En su demanda, el gobierno mexicano asevera que las empresas tenían conocimiento de que las armas estaban siendo vendidas a traficantes que después las introducían de contrabando a México, y que dichas empresas decidieron sacar provecho de ese mercado. El gobierno estima que el 70% de las armas que han sido traficadas a México provienen de Estados Unidos.

Entre los acusados están los que son considerados como los grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, tales como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Las empresas demandadas consideran que México no ha podido demostrar que los fabricantes de armas imputados hayan obrado de manera intencional con el propósito de permitir que sus armas sean usadas por los cárteles y que por lo contrario se ““trata de “acosar” a los fabricantes para que adopten medidas de control de armas”, indica Whitehurst.

Esta demanda fue interpuesta por México en 2021, misma que fue rechazada en un principio por un tribunal de distrito, que haciendo referencia a las protecciones legales con las que cuentan los fabricantes en contra de los daños que resulten del uso delictivo que se le den a las armas de fuego.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito falló a favor de revivir el caso tomando en cuenta una excepción a esa ley.

En consecuencia, los fabricantes de armas decidieron apelar dicha sentencia ante la Corte Suprema, arguyendo que llevan acabo prácticas legítimas, por lo que el caso no tendría estar en los tribunales estadounidenses.

“En agosto, el juez federal de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó nuevamente el caso contra seis de las ocho empresas, argumentado que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas concretas de que las actividades de cualquiera de esas empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con algún sufrimiento causado en México por las armas“. cita Whitehurst.

“Aun así, dado que algunas acusaciones se mantienen y que es posible apelar, los fabricantes de armas argumentan que el fallo del 1er Circuito podría cernirse sobre industria durante años si se permite su permanencia”, concluye Whitehurst.

MÉXICO DEMANDA A FABRICANTES DE ARMAS ESTADOUNIDENSES

En un artículo titulado “Mexico sues US gun manufacturers over arms trafficking toll” , escrito por E. Eduardo Castillo y Christopher Sherman y que fue publicado por AP el 4 de agosto de 2023, hacen referencia a la demanda interpuesta por el Gobierno de México en contra de los a fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en un tribunal federal de Estados Unidos, con el argumento de derivado de sus negligentes prácticas comerciales e ilegales provorcaron “un tremendo derramamiento de sangre en México”.

Castillo y Sherman indican que esta “inusual” demanda por parte de México se presentó en un tribunal federal en la ciudad de Boston.