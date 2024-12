$!¿Cuál es la opinión de los estadounidenses sobre los principales nominados de Trump?.

WASHINGTON (AP) —

WASHINGTON (AP) — Varios de los nominados por el presidente electo, Donald Trump, para puestos de alto nivel en su próximo gobierno enfrentan escrutinio en Washington, y una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestra que los estadounidenses también tienen sus propias dudas.

En general, relativamente pocos estadounidenses aprueban a Pete Hegseth, la elección de Trump para liderar el Departamento de Defensa, o a Tulsi Gabbard, su elección para jefa de Inteligencia, aunque buena parte de ellos no sabe quiénes son estas figuras. Los otros elegidos que se incluyeron en la encuesta, Robert F. Kennedy Jr. para secretario de Salud y Marco Rubio para secretario de Estado, son más conocidos, pero no mucho más populares entre los estadounidenses en general.

TE PUEDE INTERESAR: Trump nomina a Ron Johnson como próximo embajador de EU en México

Trump y sus aliados presionan a los senadores republicanos para que confirmen a sus elegidos, quienes ya se reúnen con legisladores en preparación para el regreso de Trump a la Casa Blanca el próximo mes. Dada la escasa mayoría de los republicanos en el Senado, cada nominado por Trump enfrenta grandes riesgos.

Solo alrededor de 2 de cada 10 estadounidenses aprueban a Hegseth

Hegseth, veterano del ejército y excomentarista de Fox News, ha tratado de defender su nominación entre acusaciones de consumo excesivo de alcohol y la revelación de que hizo un pago en un acuerdo extrajudicial tras ser acusado de una agresión sexual que él niega. Trump ha reiterado su apoyo a Hegseth, quien parece haber convencido a algunos de los senadores que alguna vez criticaron su elección.

Hegseth sigue siendo desconocido para muchos estadounidenses. Alrededor de 4 de cada 10 no saben lo suficiente sobre él para dar una opinión, según la encuesta. Pero su elección es considerada más negativamente que positivamente entre los estadounidenses que sí saben quién es. Alrededor de 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban que Hegseth se incorpore al gabinete de Trump, mientras que 36% lo desaprueba y alrededor de 1 de cada 10 no sabe lo suficiente para tener una opinión.

Hegseth tiene un mayor apoyo entre los republicanos, pero no es abrumador. Muchos republicanos no tienen una opinión sobre él: alrededor de 4 de cada 10 dicen que no saben lo suficiente sobre él. Cerca de un tercio de los republicanos aprueban su elección, y 16% la desaprueba. Aproximadamente uno de cada 10 republicanos es neutral y dice que ni lo aprueba ni lo desaprueba.