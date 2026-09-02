Debate la UE cómo responder tras denuncias de que Rusia colocó explosivos en aeropuerto de Alemania

BRUSELAS- La Unión Europea sopesaba el miércoles cuál es la mejor forma de responder a un intento de ataque con un dron contra un aeropuerto alemán atribuido a Rusia, pero tenía dificultades para encontrar nuevas formas de afrontar el desafío sin recurrir a medios militares. El gobierno alemán atribuyó el martes a Moscú el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, en el que se utilizó un dron cargado con explosivos, y anunció el cierre de un consulado ruso, entre otras medidas. La naturaleza del incidente y su atribución a Rusia establecieron un nuevo punto de inflexión. El dron fue hallado cerca de un avión de mercancías ucraniano y fue desactivado. El aeropuerto es un importante centro internacional de carga y se utiliza para proporcionar apoyo a Ucrania.

“Está claro que tiene todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto?”, declaró la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, a reporteros antes de presidir una reunión de los ministros de Exteriores del bloque en Irlanda. Hablaron de sanciones, restricciones de visado y el cierre de consulados rusos, entre otras medidas. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia ha convocado al enviado de Rusia para “protestar enérgicamente” y quiere imponer sanciones a más barcos de la flota fantasma del Kremlin . “No permitiremos un acto de tal gravedad sin consecuencias”, afirmó. Dificultad de hallar opciones más eficaces La UE ha impuesto casi dos docenas de paquetes de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidos a más de 3.000 funcionarios, oligarcas y entidades, incluyendo bancos, empresas energéticas y fabricantes de drones. El bloque ya tenía previsto imponer prohibiciones de viaje y congelaciones de activos a otras 1.600 personas, indicó Kallas.

Estas medidas afectaron también a cientos de barcos que integran una flota fantasma que transporta petróleo de forma ilícita para alimentar el esfuerzo bélico del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Diplomáticos rusos han sido convocados rutinariamente en toda Europa, e incluso expulsados. En ocasiones, Rusia ha parecido inmune a esas medidas. El desafío es cómo responder de manera eficaz sin ir demasiado lejos. Los miembros de la UE, muchos de ellos aliados de la OTAN, siguen siendo cautos ante la posibilidad de verse arrastrados a un conflicto abierto con una Rusia con armas nucleares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el incidente “marca una nueva escalada en suelo de la Unión Europea” y que sus servicios “están estudiando formas de recortar más profundamente el cofre de guerra de Rusia”. No dio más detalles. No en guerra, pero tampoco en paz Alemania insistió en que “no está en guerra”, pero manifestó se había convertido en un “objetivo diario” de la campaña híbrida del Kremlin. Putin rechazó las acusaciones, afirmando que Berlín quiere desviar la atención de sus propios fracasos y del descontento entre los votantes. Cualquier prueba que se ofrezca “ha sido fabricada”, añadió.

Pero el ministro alemán de Exteriores, Johan Wadephul, manifestó que Berlín había preparado cuidadosamente su respuesta “y ahora Rusia debe vivir con estas consecuencias”. Instó al Kremlin “a demostrar que también está listo para conversaciones y negociaciones razonables, en particular respecto a la situación en Ucrania”. El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó el miércoles al enviado alemán Bernd Finke para comunicarle que Rusia “rechaza categóricamente las acusaciones completamente inventadas formuladas por Berlín respecto a la implicación de Rusia en el supuesto incidente en el aeropuerto de Leipzig”. “Las acciones de las autoridades alemanas se encontrarán con una dura respuesta”, señaló un comunicado del ministerio, sin ofrecer detalles. Las autoridades occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo durante años una campaña de sabotaje y desestabilización con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas. El ataque frustrado en Alemania es uno de los varios incidentes preocupantes reportados en todo el continente. Entre los más recientes figura un incendio en una importante fábrica de drones en Polonia esta semana. Moscú es el sospechoso en muchos de esos casos. También ha habido incursiones de drones en Estonia y Letonia derivadas de la guerra en Ucrania. Preocupación por los intentos de Rusia de dividir a la UE España acusó públicamente a Rusia, además de a Israel, de utilizar la desinformación para incitar a los migrantes a cruzar desde Marruecos hacia Ceuta, su enclave en el norte de África. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, acusó a algunos de sus socios de la UE de hacerse eco de esa información falsa, aunque no dio nombres. “Hay mucha gente fuera de la Unión Europea que quiere dividirnos, debilitarnos” , declaró a reporteros, vinculando de forma clara los desafíos migratorios de España con los incidentes en Alemania y en otros lugares a lo largo del flanco oriental del continente. “Las fronteras terrestres del sur de la UE son tan importantes como las fronteras orientales”, afirmó Albares. El secretario de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, también asistió a la reunión de la UE, junto con funcionarios de Ucrania, Canadá, Noruega, Suiza e Islandia. “Vemos un intento por parte de Rusia de dividir Europa y disuadirnos de nuestro apoyo a Ucrania”, declaró Miliband a reporteros. “Este intento fracasará. Fracasará porque nos enfrentaremos a la agresión rusa. Estaremos hombro con hombro con nuestros amigos en Ucrania”, agregó, “durante el tiempo que sea necesario para que venzan en este conflicto”. Algunos ministros también plantearon la idea de utilizar miles de millones de euros en activos rusos congelados para ayudar a cubrir más de las necesidades militares y económicas de Ucrania. Los intentos de hacerlo el año pasado fracasaron, ya que Bélgica, donde se mantiene la mayor parte de los activos, se negó a quedar expuesta en solitario a represalias rusas.