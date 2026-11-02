Decenas de líderes de la Commonwealth se reúnen en Antigua en plena turbulencia política global

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    Decenas de líderes de la Commonwealth se reúnen en Antigua en plena turbulencia política global
    El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña asisten a un desfile del Día de la Independencia en el campo de críquet Sir Vivian Richards, en North Sound, Antigua, el domingo 1 de noviembre de 2026. AP/Matias Delacroix

La Mancomunidad está integrada por 56 naciones repartidas entre África, Asia, las Américas, Europa y el Pacífico, la mayoría de las cuales formaron en algún momento parte del Imperio británico

SAN JUAN, PUERTO RICO- Líderes que representan a casi un tercio de la población mundial se reúnen esta semana en la diminuta isla caribeña de Antigua para fortalecer lazos en un momento de convulsión política mundial.

Se espera que surjan nuevos acuerdos y compromisos de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad, que se realiza cada dos años.

La Mancomunidad está integrada por 56 naciones repartidas entre África, Asia, las Américas, Europa y el Pacífico, la mayoría de las cuales formaron en algún momento parte del Imperio británico. Está previsto que asistan sus líderes, junto con funcionarios de Qatar, Kuwait, Bahréin, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos.

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Para saber qué esperar en Antigua, “creo que necesitamos... mirar el mundo en el que nos encontramos hoy”, declaró a The Associated Press la secretaria general de la Mancomunidad, Shirley Botchwey, antes de la reunión.

“Estamos analizando asuntos como los conflictos, los shocks económicos, el aumento de los costos, el cambio climático, el comercio, la militarización de los aranceles; y todo esto golpeando directamente los bolsillos de nuestra gente”.

Botchwey señaló que los líderes de la Mancomunidad, que representan a 2,700 millones de personas, analizarán cómo atraer inversión y reducir barreras al comercio dentro de la Mancomunidad.

$!Un hombre pasa frente a un mural sobre la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones en Saint John, Antigua y Barbuda.
Un hombre pasa frente a un mural sobre la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones en Saint John, Antigua y Barbuda. AP/Matias Delacroix

“Para nosotros, esto es sumamente importante”, manifestó. “Todos los países se despertaron un día y recibieron un golpe con aranceles. Si comerciamos más entre nosotros, lo que ocurra fuera de la Mancomunidad no afectará demasiado a los países”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto los aranceles de importación más altos a los socios comerciales de Estados Unidos desde la Gran Depresión, aunque las tasas han fluctuado en medio de impugnaciones legales.

Botchwey afirmó que crear economías más fuertes es esencial dadas las guerras comerciales: “Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”.

La cumbre de varios días comenzó con actos culturales el fin de semana, mientras que la ceremonia formal de apertura está prevista para la mañana del martes.

Ocurre días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, dijera que está dispuesto a ofrecer una disculpa formal por el papel de Gran Bretaña en el comercio transatlántico de esclavos. Burnham, entre los líderes que asisten a la reunión, ha rechazado los llamados a que el Reino Unido pague reparaciones, pero propuso encabezar un programa de reestructuración de deuda para ayudar a los países más pobres de la Mancomunidad.

Algunos líderes caribeños han pedido que se debatan reparaciones por la esclavitud en la reunión, a la que también asiste el rey Carlos III tras visitar Bahamas y Guyana la semana pasada. La reina Camila lo acompaña.

Dorbrene O’Marde, jefe de la comisión de apoyo a las reparaciones de Antigua y Barbuda, declaró a The Associated Press el domingo que acogía con satisfacción los comentarios de Burnham, pero que busca algo más que una disculpa.

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O’Marde señala que “una disculpa para nosotros es, esencialmente, el acuerdo de reparar el daño que se ha causado. No es simplemente decir ‘lo siento’, hacer un gesto con la mano y marcharse”.

La Mancomunidad de Naciones también busca crear un fondo para proporcionar habilidades digitales a unos 10 millones de adultos jóvenes, indicó Botchwey, y añadió que espera que el sector privado, fundaciones y filántropos contribuyan.

También se espera que los funcionarios establezcan un fondo para ayudar a las naciones a transitar de los combustibles fósiles a la energía renovable.

El clima será un tema central porque 49 de los países de la Mancomunidad comparten frontera con el océano, mientras crece la preocupación por el aumento del nivel del mar.

Botchwey planteó: “¿Cómo vamos a prepararlos y garantizar que nuestro océano esté saludable?”.

La reunión de cuatro días también tendrá foros centrados en los negocios, las mujeres y los jóvenes.

Richardo Aiken, un representante de la sociedad civil que representa al Caribe y a las Américas en la Fundación de la Mancomunidad, comentó en una entrevista telefónica que la justicia climática, la libertad de expresión y el empoderamiento de los grupos vulnerables probablemente dominarán el foro ciudadano en Antigua.

“En realidad vivimos en una de las regiones más vulnerables del mundo”, expresó.

Aiken espera que el foro proponga iniciativas específicas para ayudar a las organizaciones civiles a superar diversas barreras, entre ellas no saber cómo redactar propuestas, “que es el principal vehículo para acceder al financiamiento”.

“También tenemos una gran población de pueblos indígenas”, añadió. “Se trata de cómo incorporamos a estos actores, los primeros pueblos, quienes estaban antes que nosotros, a la conversación”.

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