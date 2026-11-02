Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas

El siniestro generó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la capital hidalguense, lo que alertó a habitantes y automovilistas que circulaban cerca del lugar.

Una avioneta se desplomó la mañana de este lunes 2 de noviembre en Pachuca, Hidalgo , y provocó un fuerte incendio en calles de la colonia Venta Prieta . Los primeros reportes señalan que dos personas habrían perdido la vida como consecuencia del accidente, mientras los cuerpos de emergencia mantienen un operativo en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, las dos personas fallecidas viajaban a bordo de la aeronave. También trascendió que una tercera persona habría resultado lesionada; sin embargo, este dato no había sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco se ha informado la identidad de las posibles víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el desplome.

DESPLIEGAN OPERATIVO DE EMERGENCIA EN VENTA PRIETA

Tras el accidente, elementos del Ejército Mexicano fueron de los primeros en llegar al lugar para atender el incendio y asegurar el perímetro donde cayó la avioneta.

Posteriormente, al operativo se incorporaron policías estatales y municipales, además de personal de Protección Civil de Pachuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán.

También acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y paramédicos de la Cruz Roja, quienes participaron en las labores de atención a la emergencia.

La movilización de distintas corporaciones respondió a la necesidad de controlar el fuego, evitar riesgos para los habitantes de la colonia y facilitar el trabajo de los equipos especializados.

Mientras se desarrollaban las maniobras, las autoridades determinaron cerrar la avenida El Tezontle, con el objetivo de mantener libre el acceso para los vehículos de emergencia y evitar que los automovilistas se acercaran al sitio del accidente.

PGJEH INVESTIGA LAS CAUSAS DEL DESPLOME

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) también acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y comenzar con las investigaciones sobre el accidente.

Entre los datos que todavía permanecen sin esclarecer se encuentran el origen y destino de la aeronave, las condiciones en las que realizaba el vuelo y las posibles fallas que pudieron provocar su caída.

La identificación de las personas que viajaban en la avioneta también forma parte de los procedimientos pendientes, por lo que será necesario esperar los resultados de las actuaciones ministeriales.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido una causa oficial del desplome ni han confirmado si existían más personas a bordo de la aeronave.