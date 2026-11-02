Las Catrinas de hoy

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Monsi
CARTONES /
2 noviembre 2026 16:01
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Sheinbaum deslinda a Morena del nombramiento de Taddei y pide investigar posibles irregularidades en el INE
Perdonó INE de Taddei sanción de 4.5 mdp a su proveedor
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