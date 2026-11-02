Las Catrinas de hoy

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Monsi
por Monsi
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    Las Catrinas de hoy
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Sheinbaum deslinda a Morena del nombramiento de Taddei y pide investigar posibles irregularidades en el INE
Perdonó INE de Taddei sanción de 4.5 mdp a su proveedor
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Día de los muertos

Día de los muertos
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Iván, el baby elephant del gobierno estatal
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POLITICÓN: Javier Díaz abre una salida al conflicto del Tec Saltillo, pero el paro continúa
Don Rolando busca un lugar seguro donde pueda permanecer junto a sus seis perros, de quienes no quiere separarse.

Buscan apoyo para Don Ronaldo y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo
El accidente fue reportado en la calle Lago de Pascua, en las inmediaciones de la colonia La Salle.

Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle
Lobos UAdeC consiguió su clasificación a playoffs tras vencer 17-16 a los Indios de la UACJ en los últimos segundos del encuentro.

Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH
El comentarista estadounidense aseguró que Benjamin Netanyahu presiona al gobierno de Donald Trump para atacar una instalación nuclear iraní.

Tercera Guerra Mundial... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel
La joven aviadora, que creció en el condado de Palm Beach, ya había aparecido en los medios locales cuando obtuvo su licencia de piloto privado con tan solo 17 años en octubre de 2023, incluso antes de tener su licencia de conducir.

La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años