La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia?

La competencia de La Granja VIP 2026 tuvo una nueva baja este domingo 1 de noviembre. Después de una semana marcada por tensiones y diferencias entre los participantes, Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado del reality, luego de no conseguir los votos suficientes para permanecer en la casa-granja. La salida del cantante y actor también tuvo consecuencias para el resto de los competidores, pues antes de abandonar el programa tuvo que utilizar el mecanismo conocido como Legado, una dinámica que permite al eliminado dejar a otro granjero nominado de manera directa.

Con esta decisión, el rumbo de la próxima semana podría cambiar, especialmente para los integrantes de los grupos que se han formado dentro de la competencia. ASÍ FUE LA OCTAVA GALA DE ELIMINACIÓN Durante la transmisión dominical, la producción anunció de manera progresiva a los participantes que continuarían en el reality. El primero en recibir la salvación del público fue Rafael Mercadante, quien consiguió salir de la zona de riesgo.

Posteriormente, Niurka Marcos obtuvo los votos necesarios para permanecer en la competencia. La actriz y vedette aseguró su lugar una semana más, mientras los nominados restantes esperaban conocer el resultado. El tercer salvado fue Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, creador de contenido que también logró el respaldo de los espectadores. Finalmente, Mario ‘Mono’ Osuna recibió la última salvación de la noche. Con los cuatro participantes fuera de peligro, Pablo Montero quedó como el único sin posibilidades de continuar en La Granja VIP. Antes de conocer el resultado, el intérprete agradeció el apoyo de sus seguidores y recordó su trayectoria artística.

“Les agradezco el apoyo, su atención, cariño, ya con 25 años como cantante... siempre me muestran su cariño”, expresó durante la gala. ¿QUÉ DIJO PABLO MONTERO TRAS SU SALIDA? Una vez confirmada su eliminación, Montero se despidió de sus compañeros y habló sobre lo que significó participar en el programa. “Todo tiene un principio y un final. Y la verdad que me llevo una experiencia muy bonita. Le quiero manda un abrazo a todo mi fandom, a toda la gente que nos ha estado apoyando en este proyecto. Y vamos a seguir con nuestra carrera”, declaró. Su salida también representó un nuevo golpe para ‘Los Disfuncionales’, grupo del que formaba parte y que perdió a otro de sus integrantes durante la temporada. El cantante tuvo que ejercer su derecho de Legado, recurso que permite al participante eliminado colocar directamente a otro granjero en la siguiente nominación, sin depender del proceso habitual que se realiza dentro de la competencia. El antecedente más reciente fue la salida de Azalia Ojeda, conocida como ‘La Negra’, quien ocupó el séptimo lugar de eliminación y decidió dejar nominado a Rafa Mercadante. ¿QUIÉNES SIGUEN EN LA GRANJA VIP 2026? Después de la octava eliminación, 11 participantes permanecen en la competencia. Estos son los famosos que continúan buscando llegar a la final: · Ivonne Montero — Actriz y cantante. · Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina. · Manelyk González — Influencer y participante de realities. · Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness. · Kunno — Creador de contenido. · Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ — Influencer y conductora. · Rafael Mercadante — Conductor y actor. · Kevyn Contreras ‘El Bicolor’ — Creador de contenido y comediante. · Natalia Alcocer — Actriz y conductora. · Mario ‘Mono’ Osuna — Exfutbolista de la Liga MX. · Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante. DATOS CLAVE DE LA OCTAVA ELIMINACIÓN · Fecha de eliminación: domingo 1 de noviembre de 2026. · Octavo eliminado: Pablo Montero. · Participantes salvados: Rafael Mercadante, Niurka Marcos, Kevyn Contreras y Mono Osuna. · Eliminada anterior: Azalia Ojeda. · Participantes que continúan: 11.

Con la salida de Pablo Montero, La Granja VIP 2026 entra en una nueva etapa de competencia. La aplicación del Legado añade un elemento de presión para los participantes que permanecen en el reality, pues la siguiente nominación también estará condicionada por la decisión del cantante antes de abandonar el programa.