Del rugido de los motores a una emergencia: mujer entra en labor de parto en el GP de México

La jornada del Gran Premio de México de Fórmula 1 tuvo una emergencia médica inesperada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una mujer de 22 años, que asistía al evento, presentó fuertes dolores relacionados con un probable inicio de trabajo de parto y recibió ayuda de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, como parte del operativo de seguridad desplegado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender a los asistentes a la competencia automovilística. De acuerdo con información de la dependencia capitalina, los policías solicitaron apoyo médico al detectar que la joven embarazada necesitaba atención inmediata. ¿QUÉ LE PASÓ A LA MUJER EMBARAZADA EN EL GP DE MÉXICO? Mientras realizaban recorridos de vigilancia en la zona café del Autódromo Hermanos Rodríguez, elementos de la PBI encontraron a la mujer, quien manifestó estar en las últimas etapas de su embarazo y presentar fuertes dolores. Ante la situación, los uniformados pidieron la intervención de personal paramédico y de los servicios médicos del inmueble para brindarle asistencia.

La mujer fue trasladada inicialmente a una carpa de atención médica, donde el personal de salud valoró sus síntomas y determinó que presentaba un probable inicio de trabajo de parto. Debido a la situación, se coordinó la llegada de una ambulancia para facilitar su traslado a un hospital especializado, donde pudiera recibir la atención correspondiente. La SSC informó sobre la intervención mediante una tarjeta informativa relacionada con las acciones de seguridad y apoyo realizadas durante el Gran Premio de México. SSC TAMBIÉN AUXILIÓ A UN ADULTO MAYOR EXTRAVIADO La atención a la mujer embarazada no fue la única intervención de los elementos de seguridad durante el operativo. Al finalizar las actividades del sábado, un asistente solicitó ayuda a los policías para localizar a un familiar de 65 años, a quien había perdido de vista durante el desalojo del recinto. Los uniformados desplegaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y lograron encontrar al adulto mayor en buen estado de salud. Posteriormente, lo reunieron con su familiar.

POLICÍAS RECUPERAN CELULARES PERDIDOS EN EL AUTÓDROMO Además de atender emergencias y apoyar en la localización de personas, los elementos de la PBI participaron en la recuperación de teléfonos celulares extraviados durante el evento. En uno de los casos, auxiliaron a una pareja que había perdido su dispositivo. Con ayuda del rastreo en tiempo real, los policías recorrieron el perímetro del inmueble hasta localizar el equipo, que había sido entregado por otro asistente. También encontraron dos teléfonos olvidados en las gradas de la Zona Azul. Tras verificar la propiedad de los dispositivos, los uniformados los devolvieron a sus respectivos dueños. Estas acciones formaron parte del dispositivo de seguridad implementado por la SSC para atender a los miles de aficionados que acudieron al Gran Premio de México de Fórmula 1.