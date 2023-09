Defiende EU importancia de Starlink para las acciones militares de Ucrania

Estados Unidos subrayó este domingo que la red de satélites de internet Starlink, del estadounidense Elon Musk, es una “herramienta vital” para la estrategia militar ucraniana, y dijo esperar que siga “completamente disponible” para ese país.

“Starlink ha sido una herramienta vital para que los ucranianos puedan comunicarse entre sí y, en particular, para que los militares se comuniquen en su esfuerzo por defender todo el territorio de Ucrania”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el programa “State of the Union” de la cadena CNN.

Esta pasada semana una nueva biografía de Musk, titulada “Elon Musk” y escrita por Walter Isaacson, reveló que el propietario de Starlink pidió a sus ingenieros que deshabilitaran satélites Starlink utilizados por Ucrania para frustrar un ataque de las fuerzas ucranianas contra la flota militar rusa cerca de la costa de Crimea.

Después de que se publicara esa noticia, el propio Musk apuntó que, de haber aceptado la petición de Ucrania y haber mantenido activa la red, su empresa “SpaceX sería explícitamente cómplice en un gran acto de guerra y en la escalada del conflicto”.

Blinken rechazó pronunciarse de forma directa sobre lo sucedido, pero sí destacó que Starlink “sigue siendo y debería seguir siendo algo con lo que (los ucranianos) pueden contar para comunicarse”.

“Ahora están inmersos en una contraofensiva decisiva y estamos haciendo todo lo posible para maximizar el apoyo que les damos, junto con muchos otros países, para que puedan tener éxito. Starlink es una parte importante de su éxito y, como he dicho, esperamos que siga siéndolo”, concluyó.