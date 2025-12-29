Del ‘enfriamiento global’ al ‘carbón hermoso’: Las sorprendentes afirmaciones climáticas de Trump para 2025

En la última década, al frente de la política estadounidense, Donald Trump ha desatado una serie de afirmaciones inusuales, engañosas o dudosas sobre la crisis climática, a la que famosamente llamó un “engaño”.

Este año, Trump ha intensificado sus afirmaciones, a menudo cuestionables, sobre el medio ambiente y cómo abordar, si es que lo hace, las amenazas que lo acechan. En un año plagado de mentiras y declaraciones descabelladas, estas son las cinco que más destacaron.

1.- Priorizar a las personas sobre los peces

Al regresar a la Casa Blanca en enero, Trump reveló que una fijación inusual se convertiría en una prioridad inmediata para su administración: el destino de un pez en peligro de extinción de tres pulgadas de largo que vive en California.

El modesto eperlano del delta, dijo Trump con poca caridad, es “un pez esencialmente inútil” al que se le habían prodigado corrientes de agua que deberían haber ido a parar a los agricultores cercanos o a ayudar a combatir los devastadores incendios forestales que arrasaban cientos de millas al sur en Los Ángeles.

En su primer día en el cargo, Trump emitió una llamativa orden ejecutiva titulada “Priorizar a las personas sobre los peces” que exigía que se desviara agua del hábitat del eperlano hacia las personas necesitadas.

Los expertos se apresuraron a señalar que el agua situada tan lejos no ayudaría en los esfuerzos de extinción de incendios en Los Ángeles, y que la pequeña cantidad de agua proporcionada para mantener intacto el ecosistema del delta del Sacramento-San Joaquín se vio eclipsada por fuerzas mucho mayores en juego en California, como la crisis climática, que ha provocado sequías monumentales en la región.

2.- La energía eólica está volviendo locas a las ballenas

Siguiendo con el tema acuático, el primer mes de Trump en el cargo más poderoso del planeta también incluyó una extraña diatriba contra la energía eólica marina por su supuesto impacto sobre las ballenas.

El presidente dijo que los “molinos de viento” eran “peligrosos”, citando el ejemplo de las ballenas arrastradas a las costas de Massachusetts como prueba de que “los molinos de viento están volviendo locas a las ballenas, obviamente”.

Si bien hubo una serie de ballenas muertas y enfermas que quedaron varadas en la costa, los propios científicos del gobierno federal de Trump han rechazado la idea de que las turbinas eólicas colocadas en el océano sean las culpables.

“Actualmente, no existe evidencia científica de que el ruido generado por los estudios de caracterización de sitios eólicos marinos pueda causar la muerte de ballenas”, afirma la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). “No se conoce ninguna relación entre la muerte de grandes ballenas y las actividades eólicas marinas en curso”.

Las principales amenazas para las ballenas siguen siendo los enredos en redes de pesca, los choques con embarcaciones y el comportamiento alterado de las presas debido al rápido calentamiento del océano debido a la crisis climática, que está obligando a las ballenas a buscar alimento más cerca de la tierra, dicen los expertos.

Esto no ha disuadido a Trump de manifestar su arraigada rencor contra la energía eólica, deteniendo proyectos planificados y declarando en agosto que «no permitimos los molinos de viento ni queremos los paneles solares» . El presidente también ha afirmado que la eólica es «la energía más cara que existe», una afirmación falsa, ya que la eólica y la solar se encuentran, de hecho, entre las fuentes de energía más baratas que jamás hayan existido.

3.- Carbón limpio y hermoso

En septiembre, Trump pronunció un discurso notable, a menudo carente de hechos, ante las Naciones Unidas, en el que dijo que el cambio climático es “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo” y culpó a “gente estúpida” por predicciones que han perjudicado a los países con una costosa “estafa verde”.

Pero quizás la revelación más inusual del discurso fue que Trump explicó cómo ha buscado directamente reposicionar el carbón como una fuente de energía limpia. “Tengo una pequeña orden permanente en la Casa Blanca”, dijo. “Nunca usen la palabra ‘carbón’. Solo usen las palabras ‘carbón limpio y hermoso’. Suena mucho mejor, ¿verdad?”

De hecho, el carbón dista mucho de ser limpio. Es el combustible fósil más contaminante en términos del carbono que emite al quemarse, lo cual calienta el planeta, y además emite contaminantes atmosféricos que dañan habitualmente la salud cardíaca y pulmonar de quienes viven cerca de centrales eléctricas de carbón.

Mientras tanto, la enfermedad del pulmón negro es una aflicción que muchos mineros de carbón han sufrido después de inhalar directamente polvo de carbón (la administración Trump eliminó un programa que examinaba a los mineros de carbón para detectar esta condición respiratoria).

El gobierno federal, a lo largo de sus distintas administraciones, ha prodigado fondos en planes para instalar instalaciones de captura de carbono en plantas de carbón, para impedir que se escapen emisiones dañinas, pero esto aún no se ha implementado de manera significativa en Estados Unidos.

4.- Enfriamiento global

En el mismo discurso ante diplomáticos de aspecto asediado en la ONU, Trump se burló de la realidad científica del calentamiento global y afirmó en cambio que los científicos simplemente habían cambiado de opinión respecto del enfriamiento del planeta.

“Antes se hablaba de enfriamiento global”, dijo. “Si miramos atrás, en las décadas de 1920 y 1930, decían que el enfriamiento global acabaría con el mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global acabaría con el mundo. Pero luego empezó a enfriarse”.

El mundo no se está enfriando, sino calentándose al ritmo más rápido en la historia de la humanidad, debido a la quema de combustibles fósiles y, en menor medida, a la deforestación. Los científicos son inequívocos al respecto, al igual que cualquiera que comprenda un simple gráfico de temperaturas.

En las décadas de 1920 y 1930, el campo de la ciencia del clima no estaba tan desarrollado como ahora, pero incluso en ese entonces ya se comprendía el efecto invernadero y pocos científicos en las décadas posteriores han expresado su preocupación por el “ enfriamiento global ” en comparación con los que advierten sobre el calentamiento planetario.

Se cree que la Tierra ha experimentado un enfriamiento prolongado y suave durante miles de años debido a fuerzas naturales, pero esto se vio alterado por la revolución industrial, con la emisión de enormes cantidades de gases que atrapan el calor en los últimos 150 años, lo que nos ha llevado por un camino completamente nuevo y peligroso. El mundo ahora es más cálido que en cualquier otro momento anterior de la civilización humana.

5.- Investigaciones sobre el cambio climático

El mes pasado, Trump anunció nuevas investigaciones relacionadas con la crisis climática. No para investigar más sobre la gravedad del calentamiento global y sus implicaciones, sino para atacar a quienes lo han contado al mundo.

“Hay una pequeña conspiración ahí fuera”, declaró el presidente en un foro de inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudí en Washington. “Tenemos que investigarlos de inmediato. Probablemente los estén investigando”.

No está claro quiénes son “ellos”: ¿científicos, políticos demócratas, las compañías de seguros que se retiran de los estados debido al costo abrumador de los desastres provocados por el clima?, pero Trump siguió adelante.

“Sus políticas castigan el éxito, recompensan el fracaso y producen desastres, incluida la peor inflación en la historia de nuestro país”, dijo.

Si bien la administración Trump ha despedido a científicos, eliminado las menciones a la crisis climática de los sitios web gubernamentales y prohibido a los empleados federales pronunciar palabras prohibidas como “emisiones” y “verde”, la realidad sigue siendo que el mundo se está calentando y las proyecciones anteriores al respecto han sido generalmente precisas.

Algunos de los pronósticos más precisos sobre el calentamiento global provinieron de la industria de los combustibles fósiles, que conocía los peligros desde la década de 1950 en adelante y produjo proyecciones sorprendentemente precisas sobre el calor futuro en la década de 1970.

Sin embargo, en lugar de informar al mundo sobre este peligro, las compañías de petróleo y gas emprendieron una campaña que duró décadas para restarle importancia y distorsionar esta ciencia con el fin de mantener su elevada posición en la economía global.

Trump no ha pedido una investigación de estas empresas, y en su lugar ha optado por solicitarles abiertamente donaciones de campaña a cambio de reducciones en las protecciones de aire limpio una vez que sea presidente, una promesa que ha cumplido en gran medida .