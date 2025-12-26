Administración Trump tumba ventas de cervezas mexicanas por aranceles y antimigración; consumo en Saltillo se mantiene

Las marcas Corona y Modelo reportaron una baja en el consumo de cerveza en Estados Unidos (EU) por los aranceles al aluminio, y en consecuencia de las políticas antimigratorias y cambios de consumo que el gobierno de Donald Trump ha promulgado en su primer año de gobierno.

La comercializadora Constellation Brands ha registrado una caída en sus volúmenes de venta en las producciones de cerveza marca Modelo, Corona, Pacífico. Anticipando una caída de ventas entre el 2 y 4 por ciento para febrero de 2026, según el cierre de su año fiscal.

Constellation Brands, tuvo una caída del 7 por ciento en ventas netas y un decrecimiento del 8.7 por ciento en el volumen de envíos. Las marcas Pacífico y Victoria decayeron un 14 y 19 por ciento, respectivamente. También se registraron incrementos negativos en las marcas Modelo Especial (4 por ciento) y Corona Extra (7 por ciento), según el informe de resultados financieros del segundo cuatrimestre de Constellation Brands.

Sus ventas en el segundo trimestre de 2025 fueron de 2 mil 653.9 millones de dólares, representando una disminución con respecto al mismo periodo de 2024 de 15.45 por ciento.

ARANCELES Y ANTIMIGRACIÓN: FACTORES CONTRA CONSUMO

Una encuesta realizada por Constellation Brands informó que el 80 por ciento de los consumidores hispanos les preocupa el entorno socioeconómico de EU, así como sus finanzas personales (70 por ciento), afectando sus “comportamientos de compra”, pues realizan menos actividades grupales en espacios públicos y consumen menos, así lo indica un especial de El Financiero.

Otro factor que impacta en el consumo de cerveza es la competencia de otros productos como la coctelería en lata, los “seltzers” y las bebidas con mariguana.

A su vez, los aranceles del 25 por ciento que EU impuso sobre todas las importaciones de latas de cerveza también se suman a las restricciones que someten el consumo de las personas.

Incluso el corporativo canadiense-estadounidense Molson Coors reconoció que los aranceles, “la inmigración” y los problemas macroeconómicos han sido problemáticos para la industria de la cerveza.

SALTILLO REGISTRA BAJAS COMPRAS DE VOLUMEN

Fuentes de Corona Saltillo informaron a VANGUARDIA que a nivel operativo sí se ha observado un decrecimiento en el volumen de compra por parte de los establecimientos. Sin embargo, las ventas al consumidor se mantienen.

Se comentó que el mayor consumo de bebidas embriagantes se concentran, en lo general, en zonas donde hay más personas que pertenecen a la clase trabajadora, en “las orillas de Saltillo”, agregando también los establecimientos en Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y zonas ejidales.

También trascendió que, tanto Grupo Modelo como Heineken, han aumentado mensualmente sus precios en lo que va del último trimestre del año, por lo que se ve reflejado en el tamaño de volumen de compra por parte de los establecimientos.