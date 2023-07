Demoras para conseguir pasaportes en Estados Unidos están afectando a miles de viajeros

El panorama es tan sombrío que los funcionarios no niegan ni ofrecen pronósticos de cuándo acabará esto . Lo atribuyen a la escasez de personal que viene de la pandemia y a la suspensión de procesos online este año . Ello ha dejado a la agencia de pasaportes con un récord de 500,000 solicitudes por semana y encaminada a superar los 22 millones de pasaportes emitidos el año pasado, dice el Departamento de Estado.

Fue a inicios de marzo cuando Ginger Collier, una florista que vive cerca de Dallas, solicitó cuatro pasaportes para una vacación familiar a fines de junio. El agente a cargo, dice Collier, estimó un período de espera de entre ocho y 11 semanas, es decir, que tendrían sus pasaportes un mes antes de viajar. “Suficiente tiempo”, pensó entonces Collier.

Entonces el Departamento de Estado actualizó sus estimaciones y dijo que serían 13 semanas. “Aun así estaremos bien”, ella pensó.

TE PUEDE INTERESAR: Pasaporte y licencia de conducir tendrán un requisito ‘especial’ para padres desobligados

Cuando faltaban dos semanas para viajar, “ya no podía dormir”, dice Collier. Si no llegaban los pasaportes, la familia perdería 4,000 dólares y la oportunidad de encontrarse con uno de sus hijos, que estaba estudiando en Italia. “Estaba con los nervios de punta pensando que no podré verlo”, recuerda Collier. Llamaba todos los días al número de teléfono indicado, y a veces esperaba hasta 90 minutos para que le dijeran, en el mejor de los casos, que podría conseguir una cita en algún otro estado.

“Yo no tengo dinero para pagar por otros cuatro pasajes para ir a otra parte de Estados Unidos para conseguir un pasaporte, cuando hice la solicitud con suficiente tiempo”, dice Collier.