Describe un palestino 15 minutos de terror al intentar conseguir comida en nuevo sistema en Gaza

El ejército no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la situación en el centro que Hijazi visitó el jueves. Reconoció haber disparado en las cercanías de otro centro en el centro de Gaza ese día.

” El tiroteo fue muy intenso... La arena saltaba a nuestro alrededor ”, dijo a The Associated Press.

El viernes, Hijazi dijo que esperaría antes de regresar, aunque está desesperado por conseguir algo para alimentar a su familia extendida, ahora alrededor de 200 miembros viviendo juntos en un campamento de desplazados en la ciudad sureña de Jan Yunis.

”El hambre ha llegado a casa. No puedo quedarme esperando a ver morir de hambre a mi familia”, comentó el hombre de 41 años de edad.

CAOS EN LOS SITIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Es una realidad que enfrentan cientos de miles de palestinos, acosados por el aumento del hambre y la desnutrición tras un bloqueo israelí de casi tres meses que impide la entrada de alimentos y suministros a Gaza. Israel ha permitido la entrada de una pequeña cantidad de ayuda este mes para que las Naciones Unidas la distribuyan a través de sus redes: casi 1,000 camiones en los últimos 12 días, dice el ejército, muy por debajo de la tasa incluso en los momentos más altos durante la guerra cuando varios cientos de camiones al día entraban.

Israel señaló que la fundación eventualmente se hará cargo de toda la distribución de alimentos, a pesar de la oposición de la ONU y la mayoría de los grupos humanitarios.

En su primera semana de operaciones, los tres sitios de distribución de la fundación han estado plagados de caos.

Múltiples testigos han informado que soldados israelíes abrieron fuego en los centros. Al menos seis personas han muerto y más de 50 han resultado heridas alrededor de los sitios, según el doctor Ahmmed al-Farrah del Hospital Nasser de Jan Yunis, donde fueron trasladados los heridos.

Enormes multitudes de decenas de miles de personas han abrumado las instalaciones, a veces rompiendo cercas para llegar a las cajas de alimentos que, según dicen, se agotaron rápidamente.

El jueves, unos videos de The Associated Press mostraron bombas de humo arqueándose por el aire y un tanque israelí moviéndose en medio de disparos audibles en un sitio ubicado en el centro de Gaza. El ejército dijo que disparó artillería debido a una amenaza para sus soldados en el área, pero que no fue en dirección al centro de la fundación o contra civiles. También reconoció haber disparado tiros de advertencia el martes cerca de otro centro para controlar a una multitud.