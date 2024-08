Detiene EU al ex boina verde que planeó el fallido golpe de Estado en Venezuela en 2020

Un grupo de unos 60 hombres había planeado desembarcar en suelo venezolano cerca de la capital, Caracas, desde lanchas rápidas y, en última instancia, capturar a Maduro. Pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Seis hombres murieron y otros 13 fueron detenidos, entre ellos dos boinas verdes retirados que habrían sido reclutados por Goudreau, según The Associated Press. Los estadounidenses fueron condenados a 20 años de prisión por las autoridades venezolanas en agosto de 2020, pero fueron liberados en un acuerdo de intercambio de prisioneros con Estados Unidos a finales del año pasado.

Goudreau y Alvarez, de nacionalidad venezolana, ambos residentes de Tampa, Florida, se enfrentan a cargos de conspiración para violar las leyes de exportación, contrabando de mercancías desde Estados Unidos y violación de las leyes federales de control de exportación de armas de fuego, según la fiscalía.

Goudreau se enfrenta a cargos adicionales de violación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de ametralladoras, dijeron los fiscales.

Los dos se enfrentan a penas de prisión máximas de cinco años por conspiración, 10 años por contrabando, 20 años por violación de la ley de control de exportaciones y 10 años por cada violación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de una ametralladora, dijeron los fiscales.

El miércoles no fue posible ponerse en contacto con el abogado de Goudreau. Christopher A. Kerr, abogado de Alvarez, dijo a The Associated Press que su cliente tenía previsto declararse no culpable.

Los cargos fueron anunciados pocos días después de que el órgano electoral de Venezuela declarara a Maduro ganador de otro mandato de seis años como presidente en una votación que se vio empañada por irregularidades generalizadas y rechazada por la oposición del país y otras naciones, incluido Estados Unidos.

Hace cuatro años, Goudreau presumió su participación en el intento frustrado de destituir a Maduro, un hombre conocido por supervisar la caída de Venezuela en una crisis económica crónica y por utilizar la violencia para aplastar la disidencia y mantener un dominio absoluto del cargo que ocupa desde 2013.

Maduro afirmó entonces que la operación era un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno del entonces presidente Donald Trump negó estar “directamente involucrada”.