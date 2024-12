Detienen a decenas de judíos, en su mayoría israelíes que presuntamente espiaron para Irán

El arresto por parte de Israel de casi 30 ciudadanos, en su mayoría judíos, que supuestamente espiaban para Irán en nueve células encubiertas ha causado alarma en el país y apunta al mayor esfuerzo de Teherán en décadas para infiltrarse en su archienemigo, dijeron cuatro fuentes de seguridad israelíes.

Entre los objetivos incumplidos de las supuestas células estaba el asesinato de un científico nuclear israelí y de ex funcionarios militares, mientras que un grupo reunía información sobre bases militares y defensas aéreas, dijo el servicio de seguridad Shin Bet.

La semana pasada, la agencia y la policía de Israel dijeron que un equipo de padre e hijo habían transmitido detalles de los movimientos de las fuerzas israelíes, incluso en los Altos del Golán, donde vivían.

Los arrestos se producen tras repetidos esfuerzos de agentes de inteligencia iraníes durante los últimos dos años para reclutar a israelíes comunes para reunir inteligencia y llevar a cabo ataques a cambio de dinero, dijeron los cuatro funcionarios militares y de seguridad en servicio y ex funcionarios.

Las fuentes pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto.

“Hay un gran fenómeno aquí”, dijo Shalom Ben Hanan, un ex alto funcionario del Shin Bet, refiriéndose a lo que llamó la sorprendente cantidad de ciudadanos judíos que aceptaron trabajar a sabiendas para Irán contra el estado, recopilando inteligencia o planificando sabotajes y ataques.

El Shin Bet y la policía no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no respondió a las preguntas.

En una declaración enviada a los medios después de la ola de arrestos, la misión de Irán ante la ONU no confirmó ni negó el intento de reclutar israelíes y dijo que “desde un punto de vista lógico”, cualquier esfuerzo de ese tipo por parte de los servicios de inteligencia iraníes se centraría en individuos no iraníes y no musulmanes para reducir las sospechas.

Al menos dos sospechosos pertenecían a la comunidad ultraortodoxa de Israel, según dijeron la policía y el Shin Bet.

A diferencia de las operaciones de espionaje iraníes de décadas anteriores que reclutaron a un empresario de alto perfil y a un ex ministro del gabinete, los nuevos presuntos espías eran en su mayoría personas al margen de la sociedad israelí, incluidos inmigrantes recientes, un desertor del ejército y un delincuente sexual convicto, según muestran conversaciones con las fuentes, registros judiciales y declaraciones oficiales.

Gran parte de su actividad se limitó a pintar grafitis contra Netanyahu o el gobierno en las paredes y a dañar automóviles, dijo Shin Bet.

Sin embargo, la magnitud de las detenciones y la participación de tantos israelíes judíos, además de ciudadanos árabes, ha causado preocupación en Israel en un momento en que sigue en guerra con Hamás, respaldado por Irán, en Gaza y en que el acuerdo de alto el fuego con Hezbolá sigue siendo frágil.

El Shin Bet dijo el 21 de octubre que las actividades de espionaje estaban “entre las más graves que el estado de Israel haya conocido”.

Las detenciones también siguen a una ola de intentos de atentados y secuestros vinculados a Teherán en Europa y Estados Unidos.

La inusual decisión de proporcionar relatos públicos detallados de los supuestos complots fue una medida de los servicios de seguridad de Israel para enviar una señal tanto a Irán como a los potenciales saboteadores dentro de Israel de que serían capturados, dijo Ben Hanan.

“Queremos alertar al público y también queremos dar ejemplo con personas que también pueden tener intenciones o planes de cooperar con el enemigo”, afirmó.

Israel ha logrado importantes éxitos de inteligencia en los últimos años en una guerra en la sombra con su enemigo regional, incluido el presunto asesinato de un destacado científico nuclear.

Con los recientes arrestos, Israel ha frustrado “hasta ahora” los esfuerzos de Teherán por responder, dijo un funcionario militar activo.

Irán se ha visto debilitado por los ataques de Israel contra su grupo aliado Hezbolá en el Líbano y por la consiguiente caída del aliado de Teherán, el ex presidente Bashar al-Assad en Siria.

Reclutas en redes socialesLas agencias de inteligencia iraníes a menudo encuentran posibles reclutas en las plataformas de redes sociales, dijo la policía israelí en un video publicado en noviembre advirtiendo sobre continuos intentos de infiltración.

Los esfuerzos de reclutamiento son, a veces, directos.

Un mensaje enviado a un civil israelí y visto por Reuters prometía 15.000 dólares a cambio de información, con un correo electrónico y un número para llamar.

Irán también se ha acercado a redes de expatriados judíos de países del Cáucaso que viven en Canadá y Estados Unidos, dijo una de las fuentes, un ex funcionario de alto rango que trabajó en los esfuerzos de contraespionaje de Israel hasta 2007.

Las autoridades israelíes han dicho públicamente que algunos de los sospechosos judíos eran originarios de países del Cáucaso.

A los individuos reclutados primero se les asignan tareas aparentemente inocuas a cambio de dinero, antes de que los controladores exijan gradualmente información específica sobre los objetivos, incluso sobre individuos e infraestructura militar sensible, respaldada por la amenaza de chantaje, dijo el ex funcionario.

Un sospechoso israelí, Vladislav Victorsson, de 30 años, fue arrestado el 14 de octubre junto con su novia de 18 años en la ciudad israelí de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv.

Había sido encarcelado en 2015 por tener relaciones sexuales con menores de hasta 14 años, según una acusación judicial de ese momento.

Un conocido de Victorsson dijo a Reuters que éste le había contado que había hablado con iraníes usando la aplicación de mensajería Telegram.

Ella dijo que Victorsson había mentido a sus contactos sobre su experiencia militar.

El conocido se negó a revelar su nombre alegando temores de seguridad.

Igal Dotan, abogado de Victorsson, dijo a Reuters que estaba representando al sospechoso y agregó que el proceso legal tomaría tiempo y que su cliente estaba detenido en condiciones difíciles.

Dotan dijo que sólo podía responder al caso actual y que no había defendido a Victorsson en juicios anteriores.

El Shin Bet y la policía dijeron que Victorsson sabía que estaba trabajando para la inteligencia iraní y que llevaba a cabo tareas que incluían pintar graffitis, esconder dinero, pegar volantes y quemar coches en el parque Hayarkon de Tel Aviv, por lo que recibió más de 5.000 dólares.

Según la investigación hecha pública por los servicios de seguridad, posteriormente aceptó asesinar a una personalidad israelí, lanzar una granada en una casa y también intentar conseguir un rifle de francotirador, pistolas y granadas de fragmentación.

Reclutó a su novia, quien tenía la tarea de reclutar personas sin hogar para fotografiar manifestaciones, dijeron los servicios de seguridad.