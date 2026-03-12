Discurso del nuevo líder de Irán asegura mantener cierre del Estrecho de Ormuz, venganza y unidad

El nuevo líder religioso de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, compartió este miércoles su primer discurso político a medios nacionales iraníes para que estos lo comunicaran en ausencia de él, sentenciando el cierre del Estrecho de Ormuz para presionar a sus enemigos, venganza de los mártires iraníes y la unidad entre Irán y sus vecinos.

Este fue el primer mensaje que emitió Jameneí hijo desde su elección como gran ayatolá el domingo pasado, pero el líder supremo no se presentó y los medios no dieron explicación sobre su ausencia.

ATAQUES DIRECTOS A BASES DE EU

Mojtabá Jameneí mencionó que Irán atacará bases estadounidenses pero sin atacar a sus países anfitriones: “Seguiremos haciéndolo, aunque seguimos creyendo en la necesidad de la amistad con nuestros vecinos”.

“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible, porque ya deben haberse dado cuenta de que la afirmación de Estados Unidos de que establece seguridad y paz no es más que una mentira”, sentenció Jameneí.

MOJTABÁ JAMENEÍ HACIA EL PUEBLO IRANÍ Y SUS AFECTADOS

El mensaje del gran ayatolá Jameneí hijo también comentó sobre cómo los “tiempos difíciles” permitirán una suerte de unidad entre los diferentes grupos de la nación: “La unidad entre individuos y grupos de la nación, que suele manifestarse de forma especial en tiempos difíciles, no debe socavarse. Esto se logrará tolerando los puntos de desacuerdo”.

“Les aseguro a todos que no descuidaremos la venganza de la sangre de sus mártires”, declaró Mojtabá Jameneí.

En este discurso político también señaló las muertes de los miembros de su familia que perdió en los ataques estadounidenses e israelíes: “Además de mi padre... He perdido a mi querida y leal esposa, a mi devota hermana... así como a su pequeño hijo y al marido de mi otra hermana”, dijo.

MENSAJE A LAS FUERZAS ARMADAS IRANÍES

El nuevo gran ayatolá de Irán declaró que “la demanda popular es continuar nuestra defensa eficaz y hacer que el enemigo se arrepienta: Debemos seguir utilizando el bloqueo del Estrecho de Ormuz”.

“Se han realizado preparativos para abrir nuevos frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable, y su activación se llevará a cabo si la situación de guerra persiste y en función de nuestros intereses”, declaró Jameneí.

La declaración política de Jameneí se leyó en la televisión estatal de Irán, después de que medios internacionales de comunicación reportaron que Mojtabá Jameneí resultara levemente herido pero continúa operando, después de que la televisión estatal lo describiera como herido de guerra.