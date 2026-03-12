Amenaza Irán suministro de agua en Medio Oriente con drones

/ 12 marzo 2026
    Amenaza Irán suministro de agua en Medio Oriente con drones
    Las preocupaciones se intensificaron el 8 de marzo, cuando autoridades informaron que un dron iraní impactó una planta desalinizadora, lo que podría marcar un cambio en la naturaleza estratégica del conflicto. CUARTOOSCURO

Irán escala el conflicto en el Golfo al atacar plantas desalinizadoras, de las que países como Kuwait y Arabia Saudita dependen hasta el 90%

La escalada militar en el Golfo Pérsico revela una vulnerabilidad estratégica en la región: la seguridad del agua, según revela un análisis del Hudson Institute.

Reportes recientes indican que drones iraníes han evidenciado la fragilidad de las plantas desalinizadoras, consideradas la columna vertebral del suministro hídrico en una de las regiones más áridas del planeta.

TE PUEDE INTERESAR: FBI advierte a California de posible ataque iraní con drones

En países del Golfo, la dependencia es casi total. Aproximadamente el 90 por ciento del agua potable de Kuwait proviene de la desalinización, el 86 por ciento de Omán y el 70 por ciento de Arabia Saudita.

Estas instalaciones convierten agua de mar en potable, principalmente mediante procesos de ósmosis inversa, y abastecen no solo el consumo humano, sino también a la industria, el turismo y la agricultura.

Aunque existen cientos de plantas en la región, la red de suministro está altamente concentrada, dice el informe, lo que crea una vulnerabilidad geopolítica significativa: daños en unas cuantas plantas podrían interrumpir el suministro de agua a millones.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México

Además, la infraestructura resulta difícil de defender por su alta exposición y su reparación podría tardar meses.

Las preocupaciones se intensificaron el 8 de marzo, cuando autoridades de Baréin informaron que un dron iraní impactó una planta desalinizadora cerca de la capital, Manama, lo que podría marcar un cambio en la naturaleza estratégica del conflicto.

Temas


Conflictos
crisis de agua

Localizaciones


Irán
Medio Oriente

Reforma

Reforma

