Amenaza Irán suministro de agua en Medio Oriente con drones

La escalada militar en el Golfo Pérsico revela una vulnerabilidad estratégica en la región: la seguridad del agua, según revela un análisis del Hudson Institute.

Reportes recientes indican que drones iraníes han evidenciado la fragilidad de las plantas desalinizadoras, consideradas la columna vertebral del suministro hídrico en una de las regiones más áridas del planeta.

En países del Golfo, la dependencia es casi total. Aproximadamente el 90 por ciento del agua potable de Kuwait proviene de la desalinización, el 86 por ciento de Omán y el 70 por ciento de Arabia Saudita.

Estas instalaciones convierten agua de mar en potable, principalmente mediante procesos de ósmosis inversa, y abastecen no solo el consumo humano, sino también a la industria, el turismo y la agricultura.

Aunque existen cientos de plantas en la región, la red de suministro está altamente concentrada, dice el informe, lo que crea una vulnerabilidad geopolítica significativa: daños en unas cuantas plantas podrían interrumpir el suministro de agua a millones.

Además, la infraestructura resulta difícil de defender por su alta exposición y su reparación podría tardar meses.

Las preocupaciones se intensificaron el 8 de marzo, cuando autoridades de Baréin informaron que un dron iraní impactó una planta desalinizadora cerca de la capital, Manama, lo que podría marcar un cambio en la naturaleza estratégica del conflicto.