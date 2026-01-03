Donald Trump da conferencia de prensa tras ataque a Venezuela y captura de Nicolás Maduro

No murió ningún miembro del ejército estadounidense y no se perdió ningún equipo estadounidense. Teníamos muchos helicópteros, muchos aviones y mucha gente involucrada en esa lucha. Pero piensen que no se perdió ni una sola pieza de equipo militar y, lo que es más importante, no murió ningún miembro del ejército. El ejército de los Estados Unidos es el más fuerte y feroz del planeta.

Sabían que teníamos muchos barcos en el mar, esperando. Sabían que íbamos a llegar. Así que estaban preparados, en lo que se denomina «posición de alerta». Pero se vieron completamente abrumados y muy rápidamente incapacitados. Si hubieras visto lo que yo vi anoche, te habrías quedado muy impresionado. No estoy seguro de que llegues a verlo alguna vez, pero fue algo increíble de ver.

Se han visto algunas redadas en este país que no salieron tan bien. Fueron una vergüenza. Si miramos atrás, a Afganistán o a la época de Jimmy Carter, eran otros tiempos. Volvemos a ser un país respetado como quizá nunca antes lo hayamos sido. Estos guerreros altamente entrenados, que operan en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, los capturaron en una posición de gran preparación. Nos estaban esperando.

Maduro Florin Floras han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Es Jay Clayton por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres de nuestro ejército que lograron un éxito tan extraordinario de la noche a la mañana con una velocidad, potencia, precisión y competencia impresionantes. Rara vez se ve algo así.

Las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y era mortal. Pero fue capturado junto con su esposa, Celia Flores, y ambos se enfrentan ahora a la justicia estadounidense.

Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo. Toda la capacidad militar de Venezuela quedó neutralizada cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército, en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro.

Y si lo piensan bien, hemos hecho otras operaciones exitosas, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra Al Baghdadi y la destrucción y aniquilación de las instalaciones nucleares iraníes recientemente en una operación conocida como Midnight Hammer. Todas ellas ejecutadas y llevadas a cabo a la perfección.

Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, eficaces y poderosas del poderío militar estadounidense en la historia de Estados Unidos.

Y fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Se trató de una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador fuera de la ley Nicolás Maduro.

A última hora de la noche de ayer y a primera hora de hoy, bajo mi mando, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Se utilizó el abrumador poderío militar estadounidense por aire, tierra y mar para lanzar un espectacular asalto.

El día de hoy, al rededor de las 10:50 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump realizó una conferencia de prensa para abordar el ataque realizado contra Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Con capacidades y habilidades que nuestros enemigos ni siquiera pueden imaginar. Tenemos el mejor equipo del mundo. No hay ningún equipo como el nuestro. Y eso se ve incluso solo con mirar los barcos: hemos eliminado el 97 % de las drogas que llegan por mar. El 90 %. Cada barco mata a una media de 25 000 personas.

Hemos eliminado el 97 % y esas drogas provienen en su mayoría de un lugar llamado Venezuela. Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa. Por lo tanto, no queremos involucrarnos en que alguien más entre y tengamos la misma situación que hemos tenido durante el último largo período de años.

Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente, y tiene que ser prudente porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren volver a su país. Es su patria.

No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga en mente el bien del pueblo venezolano se haga con el control de Venezuela. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda.

Ahora estamos allí y lo que la gente no entiende, pero entiende cuando lo dice, es que ahora estamos allí, pero vamos a quedarnos hasta que se pueda llevar a cabo una transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que se produzca una transición adecuada.

Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban bombeando casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido.

Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y empiecen a generar ingresos para el país. Y estamos preparados para lanzar un segundo ataque mucho mayor si es necesario.

Por lo tanto, estábamos preparados para lanzar una segunda oleada si fuera necesario. De hecho, dimos por hecho que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora probablemente no lo sea. La primera oleada, si se le puede llamar así, el primer ataque, tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para lanzar una segunda oleada, una oleada mucho mayor, de hecho.

Esta fue precisa, pero tenemos una oleada mucho mayor que probablemente no será necesaria. Esta asociación de Venezuela con los Estados Unidos de América, un país con el que todo el mundo quiere estar involucrado por lo que somos capaces de hacer y lograr. Haremos que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro.

Y también hará muy felices a las muchas, muchas personas de Venezuela que viven en Estados Unidos. Han sufrido, han sufrido mucho. Les han quitado mucho. Ya no van a sufrir más.

El dictador ilegítimo, Maduro, era el cabecilla de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas mortales e ilícitas hacia Estados Unidos.

Según se alega en la acusación, supervisó personalmente el despiadado cartel conocido como Cartel de Los Solís, que inundó nuestra nación con veneno letal, responsable de la muerte de innumerables estadounidenses, de muchos, muchos estadounidenses, cientos de miles de estadounidenses murieron a lo largo de los años por su culpa.

Maduro y su esposa pronto se enfrentarán a todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense. En este momento se encuentran en un barco que los llevará finalmente a Nueva York, donde se tomará una decisión. Supongo que entre Nueva York y Miami o Florida.

Pero tenemos gente que presentará pruebas abrumadoras de sus crímenes ante un tribunal. Y yo lo he visto. He visto lo que tenemos. Es horrible y sobrecogedor que se haya permitido que algo así ocurriera.

Durante muchos años después de que expirara su mandato como presidente de Venezuela, Maduro permaneció en el poder y llevó a cabo una campaña incesante de violencia, terror y subversión contra los Estados Unidos de América, amenazando no solo a nuestro pueblo, sino también a la estabilidad de toda la región.

Y además, también hubo tráfico de cantidades gigantescas de drogas ilegales que causaron un sufrimiento y una destrucción humana incalculables en todo el país, en particular en los Estados Unidos.

Maduro envió bandas salvajes y asesinas, incluida la sanguinaria banda carcelaria Trend De Aragua, para aterrorizar a las comunidades estadounidenses de todo el país, y así lo hizo. Estuvieron en Colorado, se apoderaron de complejos de apartamentos. Cortaban los dedos a las personas que llamaban a la policía. Eran brutales, pero ahora ya no lo son tanto.

Y tengo que felicitar a nuestros militares, a Pete y a todos, y a nuestra Guardia Nacional, porque el trabajo que han hecho, ya sea en Washington D.C., donde tenemos una ciudad totalmente segura, cuando era una de las ciudades más inseguras del mundo, francamente, y ahora no tenemos delincuencia en Washington D.C. No hemos tenido ningún asesinato, tuvimos el ataque terrorista hace unas semanas.

Es un poco diferente, pero no hemos tenido ningún asesinato en mucho tiempo, en seis o siete meses. Antes teníamos dos. De media, dos a la semana en Washington, nuestra capital. Ya no tenemos eso. Los restaurantes están abriendo, todo el mundo está contento. Salen, pasean a sus hijas, pasean a sus hijos, a sus esposas. Van andando a los restaurantes. Los restaurantes están abriendo en todo Washington D. C. Por eso, quiero dar las gracias a la Guardia Nacional.

Quiero dar las gracias a nuestro ejército. Y quiero dar las gracias a las fuerzas del orden. Han estado increíbles. Y deberían hacerlo en más ciudades. Lo estamos haciendo, como saben, y lo estamos haciendo en Memphis, Tennessee, en este momento, y la delincuencia ha bajado. Empezamos hace unas semanas, pero la delincuencia ha bajado un 77 %.

Y el gobernador de Luisiana llamó, una gran persona, y quería que le ayudáramos, como ya sabéis, en una zona muy bonita de Luisiana, y lo hemos hecho, y ha sido duro. Era una zona muy difícil y hemos reducido la delincuencia. Tengo entendido que ya se ha reducido casi a cero después de dos semanas y media. En Nueva Orleans se ha reducido casi a cero y solo llevamos allí dos semanas y media.

No puedo imaginar por qué los gobernadores no querrían que les ayudáramos. También ayudamos, como saben, en Chicago, y allí la delincuencia bajó un poco. Hicimos una ayuda muy pequeña porque no teníamos, no, no teníamos capacidad de trabajo con el gobernador, el gobernador era un desastre y el alcalde era un desastre, pero redujo la delincuencia, pero nos estamos retirando de allí cuando nos necesitan, lo sabremos. Ustedes lo sabrán. Usted escribirá sobre ello.

Y lo mismo ocurrió en Los Ángeles, donde salvamos la ciudad en una fase temprana, y donde el jefe del departamento de policía declaró que, si el Gobierno federal no hubiera intervenido, habríamos perdido Los Ángeles. Eso fue mucho después de los incendios. Fue cuando se produjeron los disturbios en Los Ángeles. Hicimos un gran trabajo. No obtuvimos ningún reconocimiento por ello, pero no pasa nada. No importa. No necesitamos el reconocimiento. Pero nos retiraremos cuando nos llamen para que les ayudemos o volveremos si es necesario. Volveremos.

Pero hicimos un gran trabajo en varias ciudades. Sin embargo, el lugar del que estamos más orgullosos es Washington D.C., porque es la capital de nuestra nación. La convertimos de una ciudad sumida en el caos y la delincuencia a una de las más seguras del país. Pero las bandas que enviaron violaron, torturaron y asesinaron a mujeres y niños estadounidenses. Estaban en todas las ciudades que he mencionado, Trend de Aragua.

Y fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo, pero ahora Maduro nunca más podrá amenazar a un ciudadano estadounidense ni a nadie de Venezuela. Ya no habrá amenazas. Durante años he destacado las historias de esos estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas sin piedad por esta organización terrorista venezolana. Realmente una de las peores. Una de las peores, dicen que la peor.

Estadounidenses como Jocelyn Nunnery, de 12 años, de Houston, la hermosa Jocelyn, y luego Gary, ¿qué le pasó? Como saben, fueron secuestrados, agredidos y asesinados por Trend Aragua. Animales, asesinaron a Jocelyn y la dejaron muerta bajo el puente.

Era un puente que nunca volverá a ser lo mismo para tanta gente después de ver lo que pasó. Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus prisiones y envió a sus peores y más violentos monstruos a Estados Unidos para robar vidas estadounidenses. Y, eh, venían de instituciones mentales y manicomios. Venían de prisiones y cárceles. La razón por la que digo ambas cosas es porque suenan similares.

En realidad, las cárceles son un poco más pequeñas, un poco más hostiles, un poco más duras. Una institución mental no es tan dura como un manicomio, pero tenemos ambas cosas. Los enviaban desde sus instituciones mentales, los enviaban desde sus cárceles, prisiones. Eran traficantes de drogas. Eran capos de la droga. Enviaban a todos los malos a Estados Unidos. Pero eso ya no es así, y ahora tenemos una frontera por la que nadie puede pasar.

Además, Venezuela se apoderó unilateralmente y vendió petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles de millones de dólares. Lo hicieron hace tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera nada al respecto. Se llevaron todas nuestras propiedades, que eran nuestras. Nosotros las construimos. Y nunca tuvimos un presidente que decidiera hacer nada al respecto.

En cambio, libraron guerras a 10 000 millas de distancia. Construimos la industria petrolera de Venezuela con el talento, el impulso y la habilidad estadounidenses. Y el régimen socialista nos lo robó durante esas administraciones anteriores y lo robó por la fuerza. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Considerado el mayor robo de propiedad en la historia de nuestro país.

Nos quitaron una enorme infraestructura petrolera como si fuéramos bebés, así que no hicimos nada al respecto. Yo habría hecho algo al respecto. Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestro pueblo o nos expulsen de nuestro propio hemisferio. Eso es lo que hicieron.

Además, bajo el ahora derrocado dictador Maduro, Venezuela acogía cada vez más a adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en peligro los intereses y las vidas de Estados Unidos, y anoche utilizaron esas armas. Anoche utilizaron esas armas, posiblemente en connivencia con los cárteles que operan a lo largo de nuestra frontera.

Todas estas acciones constituyeron una grave violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense que se remontan a más de dos siglos atrás, pero ya no es así. Se remonta a las doctrinas Monroe, y la doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces, con mucha diferencia. Ahora la llaman el documento Dondero, no sé.

Es la doctrina Monroe. Nos la habíamos olvidado. Era muy importante, pero la olvidamos. Ya no la olvidamos. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. No sucederá. Así que, para concluir, durante décadas, otras administraciones han descuidado o incluso contribuido a estas crecientes amenazas a la seguridad en el hemisferio occidental.

Bajo la administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy poderosa en nuestra región. Y nuestra región es muy diferente de lo que era hace poco tiempo. El futuro será... Y lo hicimos en mi primer mandato. Tuvimos un gran dominio en mi primer mandato y ahora tenemos un dominio mucho mayor. Todo el mundo está volviendo a nosotros.

El futuro estará determinado por la capacidad de proteger el comercio, el territorio y los recursos que son fundamentales para la seguridad nacional. Estos son fundamentales para nuestra seguridad nacional. Al igual que los aranceles. Han enriquecido a nuestro país y han fortalecido nuestra seguridad nacional, más que nunca. Pero estas son las leyes de hierro que siempre han determinado el poder global.

Y vamos a mantenerlo así. Protegeremos nuestras fronteras. Detendremos a los terroristas. Acabaremos con los cárteles y defenderemos a nuestros ciudadanos contra todas las amenazas, tanto extranjeras como internas. Puede que otros presidentes hayan carecido del valor o de lo que sea necesario para defender a Estados Unidos. Pero yo nunca permitiré que los terroristas y los delincuentes actúen con impunidad contra Estados Unidos.

Esta operación extremadamente exitosa debería servir de advertencia a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro vidas estadounidenses. Es muy importante destacar que el embargo sobre toda Venezuela y el petróleo sigue en pleno vigor. La armada estadounidense permanece en posición y Estados Unidos conserva todas las opciones militares hasta que las demandas de Estados Unidos se hayan cumplido y satisfecho plenamente.

Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben comprender que lo que le ha ocurrido a Maduro les puede ocurrir a ellos y les ocurrirá si no son justos incluso con su pueblo. El dictador y terrorista Maduro por fin ha desaparecido de Venezuela. El pueblo es libre. Vuelve a ser libre. Ha sido un largo camino para ellos, pero ahora son libres. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana.

Esta mañana es una nación más orgullosa porque no permitió que esta horrible persona entrara en este país y nos hiciera cosas muy malas. No permitió que eso sucediera y ahora mismo el hemisferio occidental es un lugar mucho más seguro. Así que quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias al general Raisin Kane, es un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no me gustaban, he trabajado con algunos a los que no respetaba.

He trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este hombre es fantástico. Anoche vi uno de los ataques más precisos contra la soberanía. Quiero decir que fue un ataque en nombre de la justicia y estoy muy orgulloso de él y muy orgulloso de nuestro secretario de Guerra, Pete Hexseth, a quien voy a pedir que diga unas palabras. Muchas gracias.