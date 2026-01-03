Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Noticias
/ 3 enero 2026
    Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela
    El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela VANGUARDIA

Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses realizaron ataques a gran escala en Caracas y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar ejecutado en Caracas.

En una publicación difundida en su red social, Trump afirmó: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con EU Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! El presidente DONALD J. Trump.”

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: EFE

$!Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

TRUMP CALIFICA COMO ‘BRILLANTE’ A LA OPERACIÓN PARA INVADIR VENEZUELA Y CAPTURAR A NICOLÁS MADURO

El mandatario estadounidense calificó la acción militar como una “operación brillante” y aseguró que implicó una extensa planeación y la participación de personal con experiencia militar. Desde Mar-a-Lago (Florida), declaró: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

Trump señaló que durante la conferencia de prensa convocada para este sábado responderá preguntas sobre la autoridad legal del ataque y los pasos que seguirán tras la captura del líder venezolano y su esposa, Cilia Flores.

FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS UNIDOS REALIZA ATAQUES CONTRA CARACAS; REPORTAN SOBREVUELO DE AERONAVES

De acuerdo con los reportes incluidos en el anuncio, el operativo comenzó alrededor de las 02:00 horas locales en Caracas. Durante la madrugada se registraron múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves militares.

Las imágenes difundidas mostraron columnas de humo en distintos puntos de la capital venezolana, además de apagones generalizados y el desplazamiento de helicópteros tipo Chinook en el cielo.

Usuarios en redes sociales y medios locales señalaron que las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna habrían sido objetivo de bombardeos. Habitantes de zonas cercanas describieron momentos de confusión y temor ante la intensidad de los estruendos y las vibraciones en sus viviendas.

Las grabaciones compartidas en plataformas digitales reflejaron los efectos de las explosiones sobre la ciudad, con escenas nocturnas marcadas por la falta de suministro eléctrico y el constante sobrevuelo de aeronaves.

CAPTURA Y TRASLADO DE NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES

Según el anuncio del presidente estadounidense, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante la operación militar y posteriormente trasladados fuera de territorio venezolano. No se ofrecieron en el mensaje oficial más detalles respecto al lugar al que habrían sido llevados ni sobre su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal

TRUMP DARÁ MÁS DETALLES EN CONFERENCIA DE PRENSA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que ampliará la información sobre la operación militar en una conferencia de prensa programada para las 11:00 horas locales en Mar-a-Lago. Entre los temas previstos se encuentran las bases legales del ataque y los pasos que seguirán las autoridades estadounidenses tras la acción realizada en Caracas.

Hasta el momento, se mantiene la expectativa en torno a los efectos del operativo en Venezuela y a la información que será detallada durante el mensaje oficial anunciado por la Casa Blanca.

Temas


Ataques
Guerras
Secuestros

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

