Esta es la primera fotografía de la captura de Nicolás Maduro abordo del USS Iwo Jima

Internacional
/ 3 enero 2026
    Esta es la primera fotografía de la captura de Nicolás Maduro abordo del USS Iwo Jima
    La fotografía muestra a Nicolás Maduro vistiendo ropa deportiva, con los ojos cubiertos mientras sostiene una botella de agua a bordo del USS Iwo Jima. Redes sociales

La fotografía de la captura de Nicolás Maduro fue compartida por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El venezolano es trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses y actualmente se encuentran detenidos a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, rumbo a la ciudad de Nueva York, donde enfrentarán cargos en tribunales federales por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

CAPTURA Y TRASLADO DE NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA

Trump explicó en una entrevista con la cadena Fox News que Maduro y Flores fueron extraídos de Venezuela durante un operativo de fuerzas especiales en el que también se utilizaron helicópteros para transportarlos inicialmente al buque militar. Ambos están siendo conducidos hacia Nueva York para ser presentados ante una corte federal, donde enfrentan una imputación por narcotráfico, entre otros cargos.

¿DÓNDE ESTÁ MADURO Y SU ESPOSA?

Según el presidente estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores están actualmente a bordo del USS Iwo Jima, un buque de la Armada de Estados Unidos, desplegado en aguas del Caribe mientras se dirigen hacia la ciudad de Nueva York.

OPERACIÓN PARA CAPTURAR A MADURO

Trump describió la operación como una captura “al detalle”, en la que las fuerzas estadounidenses “practicaron todo”, incluso recreando una réplica de la residencia donde se encontraba Maduro para planear la intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump

La acción fue realizada por una unidad de élite, con participación de fuerzas especiales como la Delta Force, sin que se registraran bajas mortales entre el personal estadounidense.

CARGOS Y PROCESAMIENTO

De acuerdo con autoridades, Maduro y su esposa enfrentarán cargos en una corte federal de Nueva York, con acusaciones que incluyen narcotráfico y conspiración para importar drogas. Este proceso legal se basa en imputaciones anteriores, que ya pesaban sobre el mandatario venezolano en tribunales estadounidenses.

CAPTURA DE MADURO Y RESPUESTA INTERNACIONAL

La operación ha generado respuesta mundial y debate sobre su legalidad y repercusiones políticas. Mientras algunos sectores celebran la captura como un golpe contra el narcotráfico y la impunidad, otros gobiernos y observadores han señalado preocupaciones sobre la intervención militar en territorios soberanos y las consecuencias diplomáticas de esta acción.

